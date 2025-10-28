Vor zwei Jahren beendete der international bekannte Rapper Daddy Yankee seine Karriere, um für Jesus zu leben. Jetzt hat er sein erstes christliches Album veröffentlicht.

Seine Hits „Gasolina“ und „Despacito“ wurden milliardenfach gestreamt, letzterer landete weltweit auf Platz eins der Charts. Im Dezember 2023 beendete Daddy Yankee überraschend seine Musikkarriere. „Ich schäme mich nicht zu sagen, dass Jesus in mir lebt und dass ich für ihn leben werde“, hatte er auf dem letzten Konzert seiner Abschiedstournee mitgeteilt. „Dieser Tag ist der wichtigste meines Lebens.“ Der Erfolg in der Musikbranche habe seine innere Leere nicht füllen können, seine Gaben und seine Reichweite wolle er nun für Jesus einsetzen.

Nach zwei Jahren ist der Puerto-Ricaner nun wieder auf die Musikbühne zurückgekehrt – mit einem christlichen Album. Er wolle „Musik mit einer Botschaft machen“, sagte Daddy Yankee, der mit bürgerlichem Namen Ramón Luis Ayala Rodríguez heißt, im Interview (Englisch) mit dem US-amerikanischen Musikmagazin Billboard.

„Ich bin wie neu geboren“

Der Titel seines Albums „LAMENTO EN BAILE“ (deutsch: Trauer zum Tanz) ist angelehnt an Psalm 30,11: „Du hast meine Trauer in einen Tanz voller Freude verwandelt.“ Das teilte Ayala auf Instagram mit.

In den Liedern greift der Sänger biblische Themen und sein persönliches Glaubensleben auf: „Alle sind eingeladen ins Königreich“, singt er in ‚TAN INVITAO‘ (deutsch: Ihr seid eingeladen). „Dieser Frieden, den Gott mir schenkt, nimmt mir die Einsamkeit. Ich laufe frei herum, ich spüre seine Freude und ich fühle mich besser, viel besser als gestern. Ich bin wie neu geboren“, heißt es in dem Lied TU AMOR ME CONVIENE (deutsch: Deine Liebe gefällt mir).

„Jeder, der glaubt, muss in die Welt hinausgehen und das Evangelium verkündigen“, sagte Ayala im Interview mit Billboard. Das gelte für alle, nicht nur für Pastoren. „Ich kann mich nicht einfach bekehren und dann schweigen.“ Er wolle nicht nur christliche Musik machen, sondern das Reich Gottes in die Popkultur integrieren.