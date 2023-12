„Despacito“-Sänger: „Ich schäme mich nicht zu sagen, dass Jesus in mir lebt“

Daddy Yankees Hit „Despacito“ wurde milliardenfach gestreamt und landete weltweit auf Platz eins der Charts. Aufgrund seines christlichen Glaubens beendet er nun seine Karriere.

Der puerto-ricanische Rapper Daddy Yankee, der als einer der bedeutendsten Vertreter des Reggaeton gilt und mit Hits wie Despacito oder Limbo auf YouTube milliardenfache Aufrufe erzielte, hat seine Musikkarriere beendet, um sich künftig stärker der Nachfolge Jesu zu widmen. Dies teilte der 46-Jährige beim letzten Konzert seiner Abschiedstournee „La Meta“ (Das Ziel) in San Juan, der Hauptstadt von Puerto Rico, mit.

Auf seinem Instagram-Kanal teilte Daddy Yankee ein Video seiner Ansprache an seine Fans, in der er seine Beweggründe für seine Entscheidung erklärt. Darin schilderte der Despacito-Sänger, dass er trotz seines Erfolges in der Musikbranche eine Leere in seinem Leben gespürt habe, die er erst füllen konnte, als er begann, sich mehr auf seinen Glauben zu konzentrieren. Zu dem, was die Beziehung zu Jesus heute für ihn ausmacht, sagte er:

„Ich schäme mich nicht, der ganzen Welt zu sagen, dass Jesus in mir lebt und dass ich für ihn leben werde.“

Sein Karriereende als Pop-Star sei das Ende eines Kapitels und der Anfang eines ganz neuen, so Daddy Yankee, der mit bürgerlichen Namen Ramón Luis Ayala Rodríguez heißt.

In seiner Ansprache, die auf Instagram bereits über 58-Millionen-Mal angeschaut wurde, verwies er des Weiteren auf die Bibelstelle Matthäus 16,26-27 und erklärte:

„Ich konnte jahrelang die gesamte Welt bereisen, viele Preise, Applaus und Lobreden gewinnen, aber ich habe etwas verstanden, das die Bibel sagt: ‚Was nützt es Dir, wenn Du die ganze Welt gewinnst, aber die Seele verlierst?„

Zur Lebensrelevanz seiner weitreichenden Entscheidung ließ er wissen, dass „ein Leben mit Erfolg nicht dasselbe ist wie ein Leben mit Sinn“.

Sein musikalisches Talent und seinen Einfluss in den Sozialen Medien bezeichnete er als ein Geschenk Gottes. Seine Gaben und seine Reichweite wolle er nun für das Reich Gottes einsetzen, so Yankee. Abschließend betonte er gegenüber seinen Fans, dass er nur ein Mensch sei und sie nicht ihm, sondern Jesus Christus folgen sollen. Dazu begründete der 46-Jährige:

„Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.“

Quellen: instagram.com (1), instagram.com (2), instagram.com (3), katholisch.de, idea.de