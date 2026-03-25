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Susanne Thyroff ist seit dem 1. Januar 2025 Vorstandsvorsitzende von ERF der Sinnsender
Susanne Thyroff (Foto: Stuke / ERF)

Evangelische Allianz: Susanne Thyroff zur Konvents-Vorsitzenden gewählt

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Susanne Thyroff ist neue Erste Sprecherin des EAD-Konvents. Die ERF-Vorstandsvorsitzende will Gebet, Bibel und Einheit als Kern der Allianz stärken.

Thyroff folgt auf Pfarrerin Maike Sachs (Studienleiterin am Albrecht‑Bengel‑Haus in Tübingen), die dem Gremium in den vergangenen Jahren vorstand, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Evangelischer Allianz und ERF – der Sinnsender. Der Konvent der Evangelischen Allianz soll als zentrales Beratungsgremium rund 70 Vertreterinnen und Vertreter aus Werken, Verbänden, Ortsallianzen sowie Kirchen und Gemeinden zusammenbringen und vernetzen. Dazu verantwortet das Gremium theologische Weichenstellungen und strategische Ausrichtung der Allianz.

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„Jesus Christus ist unsere Mitte: Ihn bekannt zu machen und Hoffnung in diese Welt zu tragen, ist unser gemeinsamer Auftrag“, sagte Thyroff nach ihrer Wahl. Als Konventsprecherin wolle sie den Kern der Allianz stärken: Gebet, Bibel und Einheit.

Thyroff ist seit dem 1. Januar 2025 Vorstandsvorsitzende des ERF. Zuvor war sie fast dreißig Jahre lang Mitarbeiterin eines großen Pharmaunternehmens. Thyroff absolvierte ein nebenberufliches Theologiestudium, engagiert sich im Verkündigungsdienst ihrer Heimatgemeinde und ist Mitglied des Vorstands der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Bad Kreuznach. EAD‑Vorstand Reinhardt Schink unterstrich die „langjährige vertrauensvolle Verbindung“ zwischen dem ERF und der EAD.

Die Evangelische Allianz in Deutschland (EAD) mit Sitz in Bad Blankenburg ist ein Netzwerk von Christinnen und Christen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften. Vorstand ist Dr. Reinhardt Schink. Zum Netzwerk der EAD gehören nach eigenen Angaben rund 900 örtliche Allianzkreise. Arbeitsfelder sind diakonische, pädagogische, publizistische und missionarische Aktivitäten in ca. 380 Einrichtungen in Deutschland.

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