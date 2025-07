Allianzkonferenz: Fokus auf Jesus

Prioritäten setzen, Fokus finden: Darum geht es in den kommenden Tagen bei der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg. Als geistliche Inspiration dient der Kolosserbrief.

Vom 30. Juli bis zum 3. August lädt die 129. Allianzkonferenz zu Bibelstudium, Begegnung, Musik und Sport nach Bad Blankenburg ein. Der Tradition folgend wird ein biblisches Buch im Mittelpunkt der Plenumsveranstaltungen in der historischen Konferenzhalle stehen.

Das Thema lautet „Focus Jesus“ und die tägliche Bibellese behandelt den Brief an die Kolosser. Fokussiert sein, Prioritäten setzen, sich konzentrieren – das sei in dieser Zeit besonders wichtig, heißt es von den Organisatoren. Der Zutritt ist kostenlos.

Die Veranstalter versprechen neben den Hauptveranstaltungen ein Programm für alle Altersgruppen. So können die Besucher über 40 verschiedene Seminare und Workshops besuchen. Die Bandbreite reicht von künstlerischen Angeboten über Seelsorge, Musik, Politik- und Lebensfragen bis hin zu Wanderungen und Sportangeboten.

Christian Schnarr und Petra Halfmann gestalten den Freitagabend mit Kirchen- und Worship-Melodien. Beate Ling und Michael Schlierf laden am Samstagabend zum Konzert „Hoffnungszeichen“ in die Konferenzhalle ein. Begleitet wird die Konferenz von einem Sportangebot für die Kinder der Region, der KinderSportArena. Am Samstagnachmittag findet ein Familienfest an der Stadthalle statt. Gleichzeitig präsentieren sich dort 54 christliche Werke und Verbände aus dem Netzwerk der Evangelischen Allianz bei der Stadthallen-Allianzmesse.

Das Programm ist online einsehbar unter www.allianzkonferenz.de.