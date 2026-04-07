„Lehrer des Pietismus“: Altbischof Gerhard Maier verstorben

Der württembergische Altbischof Gerhard Maier ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er wollte ein „Bischof für alle, nicht ein Bischof für alles“ sein.

Der ehemalige württembergische Bischof Gerhard Maier ist tot. Er starb am 4. April im Alter von 88 Jahren, wie die Evangelische Landeskirche in Württemberg am Dienstag mitteilte. Der promovierte Theologe amtierte von 2001 bis 2005 als Bischof.

In dieser Zeit gab er den Anstoß, einen Grundkonsens darüber zu suchen, was Evangelischsein heute bedeutet. Ergebnis dieser Diskussion wurde das 2005 erstmals aufgelegte Impulspapier „Daran glauben wir“. Sein Bischofsamt hatte er angetreten unter dem Leitgedanken, „Bischof für alle, nicht ein Bischof für alles“ zu sein.

Prägende Zeit am Bengel-Haus

Der in Ulm geborene Maier studierte Jura und Theologie in Tübingen. Er war Pfarrer in Baiersbronn bei Freudenstadt und anschließend Studienleiter und Rektor des theologisch konservativen Albrecht-Bengel-Studienhauses in Tübingen. Dort prägte er „eine ganze Generation junger Theologinnen und Theologen“, heißt es in einem Nachruf der ChristusBewegung Lebendige Gemeinde. Und weiter: „Der württembergische Pietismus verneigt sich vor einem seiner bedeutendsten Lehrer.“

1995 wurde Maier Regionalbischof von Ulm. Zu seinen Ehrenämtern gehörten der Vorsitz der Deutschen Indianer Pionier Mission und die Mitgliedschaft in der Leitung des Altpietistischen Gemeinschaftsverbandes.

Gegner der historisch-kritischen Bibelauslegung

Als Gastprofessor lehrte Maier an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Heverlee/Leuven in Belgien und an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel in Riehen in der Schweiz. Zeit seines Lebens lehnte er die historisch-kritische Methode der Bibelauslegung ab.

Maier war Herausgeber der Edition C-Kommentare zur Bibel und verfasste zahlreiche Bände der Wuppertaler Studienbibel. Später war er Mitherausgeber der „Historisch-theologischen Auslegung“ (HTA).

Auch im Ruhestand meldete sich Gerhard Maier zu Wort. So veröffentlichte er mit sieben weiteren Altbischöfen einen Protestbrief gegen das von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beschlossene Pfarrdienstgesetz zum Umgang mit Homosexualität. Maier verbrachte den Ruhestand in Tübingen mit seiner Frau Gudrun, mit der er vier Söhne hatte.

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