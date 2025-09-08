Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Ruth Weiss, Journalistin und Schriftstellerin, spricht während einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im Landtag von Nordrhein-Westfalen.
Foto: picture alliance/dpa | Oliver Berg

NS-Zeitzeugin Ruth Weiss im Alter von 101 Jahren gestorben

Personen

Sie kämpfte gegen Rassismus, Faschismus und das Apartheidsregime in Südafrika: Am Freitag ist Ruth Weiss verstorben.

Die gebürtige Fürther Journalistin, Schriftstellerin und Menschenrechtlerin Ruth Weiss ist tot. Wie die Stadt Fürth am späten Freitagabend mitteilte, starb Weiss im Alter von 101 Jahren. Für ihre enormen Verdienste im Kampf gegen Rassismus und Faschismus, vor allem auch gegen das Apartheidsregime in Südafrika, wurde sie 2007 mit dem Goldenen Kleeblatt der Stadt Fürth ausgezeichnet. Sie wurde am 26. Juli 1924 in Fürth geboren, 1936 floh die jüdische Familie vor den Nationalsozialisten nach Südafrika.

In Südafrika setzte sich Weiss «unbeirrt gegen die Apartheid ein», habe als Journalistin für internationale Zeitungen gearbeitet und schließlich auch als Schriftstellerin Erfolge gefeiert, hieß es in der Mitteilung der Stadt. 1975 kehrte sie erstmals wieder in ihre Geburtsstadt Fürth zurück. Später lebte sie unter anderem in Köln und in Dänemark.

Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) würdigte Weiss als eine «der bedeutendsten Frauen und Persönlichkeiten der Fürther Geschichte». Bis ins hohe Alter habe sie «mit unermüdlicher Energie ihre Stimme für Gerechtigkeit, gegen Hass und Unterdrückung, für Frieden und Freiheit» erhoben. «Wir gedenken Ruth Weiss in großer Achtung und Anerkennung und sind für ihr Lebenswerk von Herzen dankbar. Sie und ihr Wirken bleiben über den Tod hinaus», sagte Jung.

Holocaust-Überlebende Margot Friedländer verstorben
Quelleepd

NEWS & Impulse

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.