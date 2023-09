Andy Wood: „Welcher Idiot wird Rick Warrens Stelle übernehmen?“

Größer hätten die Fußstapfen kaum sein können: Im Herbst 2022 trat Andy Wood die Nachfolge von Rick Warren als Pastor der Saddleback Church in Lake Forest/Kalifornien an. Geplant hatte Wood diesen Schritt nicht – im Gegenteil.

Als Rick Warren im Sommer 2021 ankündigte, sein Amt als Pastor der Saddleback-Gemeinde in absehbarer Zeit aufzugeben, fragte sich Andy Wood: „Wer wird wohl der Idiot sein, der diesen Job übernimmt und sich traut, einer Legende zu folgen?“ Dies verriet er jetzt im Interview mit Willow Creek Deutschland. Im Laufe der Zeit wurde Wood nach eigenen Worten jedoch klar, dass Gott seiner Frau und ihm gezeigt habe, „dass wir diese Aufgabe übernehmen sollen.“

Er sei zunächst eingeschüchtert gewesen. Woods eigene Gemeinde [die Echo Church in San Francisco] hatte rund 3.000 Gottesdienstbesucher, Saddleback zehnmal so viele. Ähnlich sah das Verhältnis bei der Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Was ihm Mut machte? Er habe gespürt, dass die Gemeinde für eine Veränderung bereit gewesen sei.

