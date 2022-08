Physiker Lesch: „Es gibt keine Alternative zu Optimismus und Gottvertrauen“

Der Astrophysiker und Fernsehmoderator Harald Lesch versteht es nicht, wenn Glaube und Naturwissenschaft gegeneinander ausgespielt werden. Seine existenziellen Fragen könne ihm nur der Glaube beantworten.

- Werbung -

Von Markus Kosian (PromisGlauben)

Bei hochsommerlichen Temperaturen trafen wir den Astrophysiker, Naturphilosophen und Fernsehmoderator Harald Lesch im Klostergarten des Instituts für Lehrerfortbildung in Gars am Inn zum PromisGlauben-Interview. Dabei wollten wir von ihm erfahren, wie er dazu kommt, zu sagen: „Es gibt keine Alternative zu Optimismus und Gottvertrauen.“

Der gelernte Astrophysiker verriet uns, dass er sich heute mehr in der Naturphilosophie als in der Naturwissenschaft zu Hause fühlt. Dazu betonte er unter anderem: „Naturwissenschaft steht heute sicherlich nicht unbedingt im Zentrum meines Lebens.“

Kein Gegeneinander von Glaube und Naturwissenschaft

Kein Verständnis hat er, wenn Glaube und Naturwissenschaft gegeneinander ausgespielt werden. Wenn dies geschehe, sei er immer „etwas sprachlos“, weil er einfach „die Differenz, die da aufgemacht wird“, nicht verstehen könne. Dabei sagte er unter anderem: „Wie viel von unserer unmittelbaren Lebenserfahrung ist denn wissenschaftlich durchdrungen?“

- Weiterlesen nach der Werbung -

Mit Blick auf den Philosophen Ludwig Wittgenstein gibt Harald Lesch zu bedenken: „Selbst wenn alle Fragen der Wissenschaft beantwortet wären, wäre nicht eine einzige existenzielle Frage meines Lebens betroffen.“ Da habe Wittgenstein recht, fügte Lesch an.

Was war vor dem Urknall?

Auf die Frage, was vor dem Urknall war, könne er vom Standpunkt der empirischen Wissenschaft aus nur sagen: „Keine Ahnung.“

Zu Bildern, die vor kurzem mit dem James-Webb-Weltraumteleskop aufgenommen wurden und auf denen, Galaxien und Sterne bei ihrer Entstehung kurz nach dem Urknall zu erkennen waren, schilderte der Astrophysiker, dass das Universum selbst eine Entwicklung durchlaufen hat. Dabei betont er: „Was wir sehen im Universum, ist ein kontinuierliches Werden. (…) Das ist so schöpferisch.“ Dies zu sehen, bringt ihn ins Staunen.

„Ohne den Menschen würde dem Universum Glaube, Hoffnung und Liebe fehlen.“

Der Mensch zeichnet sich für ihn im ganzen Universum durch eine Besonderheit aus, was er wie folgt darlegt: „Ohne den Menschen würde dem Universum Glaube, Hoffnung und Liebe fehlen.“

- Werbung -

Zu diesen Gedanken wurde er inspiriert, als er einmal in Sankt Michael in München eine Predigt hielt, zu der er das Hohe Lied der Liebe aus dem Neuen Testament (1. Korinther 13) auswählte.

Größte Zusage Gottes: „Fürchte dich nicht“

Im Zuge dessen nahm Harald Lesch im Interview mit uns auch Stellung zu seinem persönlichen Glauben. Er schilderte seinen personalen Zugang zu Gott, berichtete, wie er zum Glauben gekommen ist und was ihn im Leben trägt und wichtig ist. Lesch legte seinen vernunftbegründeten Zugang zu seinem Christ-Sein dar und hob hervor, dass für ihn der rote Faden des Evangeliums in Jesu Botschaft „Fürchte dich nicht“ besteht. Dies sei für ihn „die größte Zusage, die ich überhaupt bekommen kann“ und so fürchte er sich auch nicht. Weiter erklärte er, warum man Gott erfinden sollte, wenn es IHN nicht geben sollte.

Auf die Frage, warum Gott das Leid zulässt, nahm Lesch Bezug auf die Willensfreiheit des Menschen und die Gesetzesmäßigkeit, nach der die Welt funktioniert. Mit Blick auf die Leiderfahrungen, die Menschen durchleben müssen, berichtete er sehr berührend von einer persönlichen Leiderfahrung, im Zuge derer er Gottes Nähe erfuhr.

Markus Kosian ist Initiator des Projekts PromisGlauben, das über Statements von Promis den Dialog über den christlichen Glauben neu anregen und die öffentliche Relevanz des christlichen Glaubens darlegen möchte.

Anbei das Video zum PromisGlauben-Interview mit Harald Lesch über Glauben, Wissenschaft und sein Christ-Sein: