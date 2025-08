Seehofer: Wenn Kirche sich einmischt, hat Politik was falsch gemacht

Der frühere bayerische Ministerpräsident gibt offenbar viel auf das Wort der Kirche in politischen Debatten. Der CDU-Politiker Armin Laschet schätzt ihre Stimme momentan als schwach ein.

„Wenn die Kirche es nötig hat, sich einzumischen, dann hat vorher meistens die Politik etwas falsch gemacht“, sagte der frühere CSU-Chef Seehofer der Wochenzeitung „Die Zeit“: „Die Forderung, die Kirche aus der Politik herauszuhalten, zeigt eher die Schwäche der Politiker, die das fordern.“

- Werbung -

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) etwa hatte im Bundestagswahlkampf im Frühjahr die Kirchen für ihre Einmischung in die Asylpolitik kritisiert, auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) beklagte im April eine übertriebene Einmischung der Kirchen in die Tagespolitik im Stile einer Nichtregierungsorganisation (NGO).

Seehofer verteidigte die Kirchen. „Wer schaut denn darauf, dass Politiker tatsächlich tun, was sie sagen?“, fragte der Katholik Seehofer. „Auch das gehört zu den Aufgaben der Kirche – an Wahrhaftigkeit erinnern und der Politik auf die Finger zu schauen.“ Gerade bei Grundsatzfragen wie der Bewahrung der Schöpfung oder dem Lebensschutz müssten Christen „kritische Wächter“ sein.

Armin Laschet: „Kirche ist gefordert“

Wie die Katholische Nachrichtenagentur berichtet, sieht der CDU-Politiker Armin Laschet in der aktuellen Weltlage die Kirche gefordert. In einer von Kriegen, autoritären Tendenzen, sozialer Kälte und Klimawandel bedrohten Welt brauche es „die Kirche als Ort, wo Menschen Trost und Zuspruch finden“, sagte Laschet in einem Interview der Salzburger Kirchenzeitung „Rupertusblatt“. Umso bedauerlicher sei es, dass die Stimme der Kirche derzeit so schwach sei und sie zu sehr mit sich selbst und ihren Strukturen beschäftigt sei.

Quellen: epd, kna