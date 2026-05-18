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Teilnehmerin am Gebetstreffen 250 Jahre USA in Washington
Teilnehmerin am Gebetstreffen 250 Jahre USA in Washington (Foto: picture alliance / NurPhoto | Aashish Kiphayet)

US-Amerikaner beten in Washington für ihre Nation

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In Washington beten Demonstranten öffentlich für die USA und zeigen ihre Nähe zu Präsident Donald Trump. Der lässt sich per Video zuschalten.

Tausende Menschen haben sich am Sonntag (Ortszeit) unweit des Kapitols in Washington versammelt, um für die USA zu beten und das «christliche Erbe» der Nation zu betonen. Der per Video zugeschaltete Präsident Donald Trump las eine Bibelpassage. Verteidigungsminister Pete Hegseth rief bei der Veranstaltung zum Beten ohne Unterlass auf.

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Überwiegend evangelikale Pastoren und Redner betonten beim Tag des Gebets, dass Gott die USA besonders gesegnet habe. Die Großveranstaltung galt als Auftakt der offiziellen Feierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen der USA am 4. Juli. Niemand könne eine Feier so gut planen wie «unser großer Präsident», sagte Baptistenprediger Robert Jeffries. Trump habe die Amerikaner zusammengerufen, um sich Gott neu zu verpflichten.

Kritik: „engstirnige Version des Christentums“

Der republikanische Kongressabgeordnete Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses, betete für das Wirken des Heiligen Geistes. Konservative Christen stellen den Kern der Republikanischen Partei. Kritiker bemängelten, dass die Veranstaltung die religiöse Diversität der USA nicht repräsentiert habe. Sie habe einen christlichen Nationalismus vertreten, um Amerikanern eine engstirnige Version des Christentums aufzuzwingen«, sagt die Vorsitzende der Organisation Vereinigte Amerikaner für die Trennung von Kirche und Staat (Englisch), Rachel Laser.

Die Rolle des Christentums in der US-Politik bleibt ein Streitthema. Bei einer Umfrage (Englisch) des Instituts Pew Research Center Mitte Mai erklärten 52 Prozent der Befragten, konservative Christen seien zu weit gegangen beim Bemühen, ihre religiösen Werte der Regierung aufzuzwingen. 17 Prozent sagten, die USA sollten das Christentum zur Staatsreligion machen.

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