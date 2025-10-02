USA: „Die Abtreibungsfrage hat Evangelikale politisiert“

„Es macht mich traurig“, sagt Pfarrer Mike Gray über die USA. Warum Evangelikale und Politik seiner Meinung nach eine explosive Mischung bilden, erklärt er im Interview.

Wenn er in diesen Tagen auf die Vereinigten Staaten blickt, dann empfindet Mike Gray Trauer. Der reformierte Pfarrer, aufgewachsen im Mittleren Westen der USA, beobachtet eine zunehmende Polarisierung: „Die US-Politik kennt wie ein binäres System nur 0 und 1, Republikaner und Demokraten. […] Gut und Böse“, sagt er im Interview mit dem Schweizer Kirchenportal ref.ch. Besonders auf der republikanischen Seite verstärke ein evangelikales Schwarz-Weiß-Denken diese Spaltung. „Du bist entweder von Jesus gerettet oder eben nicht.“

Evangelikale Theologie präge alle Lebensbereiche, erklärt Gray. Wer evangelikal glaubt, bekennt seine Sündhaftigkeit und vertraut darauf, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist. „Man spricht von Neugeburt“, so Gray. Diese Überzeugung habe auch seine Eltern motiviert, als Missionare nach Europa zu gehen – „zuerst nach Ungarn, um die Kommunisten anzusprechen. Dann in den 1980er-Jahren nach Sizilien, um katholische Leute zu konfrontieren und zu sagen: Euer Glaube führt nicht zu einer persönlichen Beziehung mit Gott.“

Dämonisierung des politischen Gegners

Politisch aktiv wurden Evangelikale vor allem in den 1970er-Jahren. „Die Abtreibungsfrage hat Evangelikale politisiert“, sagt Gray. Nach dem Urteil „Roe vs. Wade“ 1973 formierte sich Widerstand. Organisationen wie die „Moral Majority“ verbanden Glauben und Politik – und legten den Grundstein für die enge Allianz mit den Republikanern.

Heute sieht Gray eine neue Dynamik: „Man kämpft nicht für konservative Politik, sondern für Gott.“ Diese Haltung sei gefährlich, weil sie politische Gegner dämonisiere. Hinzu komme ein verändertes Endzeitdenken: Statt passiv auf Jesu Wiederkunft zu warten, fühlten sich viele berufen, aktiv gegen das „Böse“ zu kämpfen – ein Narrativ, das Politiker wie Donald Trump geschickt nutzten. Dabei seien Evangelikale in den USA nicht mit denen in Europa gleichzusetzen. Letztere „ticken in vielem anders.“

Trotz aller Sorgen beim Blick auf die USA bleibt Gray hoffnungsvoll: „Ich will daran glauben, dass man von gewissen Übertreibungen wieder zurückschwenkt.“ Begegnungen in seiner eigenen Familie zeigten ihm, dass Dialog möglich ist – selbst über politische Gräben hinweg. „Im Sommer waren für zwei Wochen republikanische US-Verwandte bei uns in der Schweiz zu Besuch. Der Mann meiner Cousine ist Pastor in einer sehr konservativen US-Kirche. Wir konnten uns gegenseitig wertschätzen, selbst wenn wir uns politisch widersprechen.“

Das komplette Interview ist bei ref.ch zu lesen