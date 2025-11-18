„Herzzerreißend“: Entsetzen über Abtreibungspläne in Schottland

Ein Expertengremium empfiehlt der schottischen Regierung, Abtreibungen bis zur Geburt zu erlauben. Christliche Organisationen schlagen Alarm.

Ein von der schottischen Regierung eingesetztes Expertengremium hat Empfehlungen zur Reform des Abtreibungsrechts vorgelegt. Dies berichtet Christian Today. Der Bericht schlage unter anderem vor, Schwangerschaftsabbrüche bis zur Geburt zu erlauben – sofern zwei medizinische Fachkräfte dies „in gutem Glauben“ für angemessen halten. Bisher ist ein Abbruch nach der 24. Schwangerschaftswoche nur bei Lebensgefahr für die Mutter oder schwerer Behinderung des Kindes erlaubt.

Christliche und lebensschützende Organisationen wie CARE for Scotland, Right to Life UK und die Society for the Protection of Unborn Children (SPUC) kritisieren die Vorschläge scharf. Caroline Ansell von CARE for Scotland nennt sie „extrem“ und „schockierend“: „Wenn sie umgesetzt werden, hätten sie herzzerreißende Folgen für Frauen und Babys.“ Die Organisationen warnen vor einer Zunahme von Spätabtreibungen und einer Aushöhlung des Schutzes ungeborenen Lebens.

Vorwurf der Befangenheit

Kritik gibt es auch an der Zusammensetzung des Expertengremiums. Dieses wurde von der früheren First Ministerin Humza Yousaf eingesetzt und von Professorin Anna Glasier geleitet, einer ehemaligen Treuhänderin des Abtreibungsanbieters BPAS. Auch die derzeitige Leiterin der BPAS-Advocacy, Rachael Clarke, war Teil der Gruppe. Right to Life UK spricht von einem „Interessenkonflikt“ und bezeichnet die Zusammensetzung als „unangemessen“.

Die Kritiker befürchten, dass die Umsetzung der Vorschläge Schottland zu einem Ziel für sogenannte „Abtreibungstouristen“ machen könnte. Zudem widersprächen die Empfehlungen dem Willen der Mehrheit der Bevölkerung, die laut Umfragen eine Ausweitung der Fristen ablehnt. Michael Robinson von SPUC warnt: „Diese Vorschläge sind zerstörerisch und katastrophal für Frauen und kommende Generationen in Schottland.“

Weiterlesen: