Tobias Faix ist Professor für Praktische Theologie an der CVJM-Hochschule in Kassel. Im Interview mit Fresh X spricht er über sein Herzensthema „Transformation“. Er erklärt, wie und warum die Verkündigung des Evangeliums immer mit einem kulturellen Code verknüpft sei. Die Botschaft, so Faix, verändere sich. Verwässert werde sie allerdings nicht. Für den Zusammenhalt der Christinnen und Christen sorge Gott durch seinen Heiligen Geist.



