Warum Respekt zum Glauben dazugehört

Konservativ gegen Woke, Evangelikale gegen Postevangelikale – müssen wir uns wirklich zerreißen?

Die Polarisierung nimmt zu – nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in Kirchen und Gemeinden, schreibt der Theologe Christof Lenzen in einem Gastbeitrag für den ERF. Das Aushalten von Spannungen und Widersprüchen – die sogenannte Ambiguitätstoleranz – sei auf dem Rückzug, so Lenzen. Impfbefürworter gegen Impfverweigerer. Evangelikale gegen Postevangelikale. Verbrenner gegen E-Auto: Solche Fronten belasteten Beziehungen und führten zu Rückzug. „Bringt ein solches Schwarzweiß-Denken die Gesellschaft, Kirchen, Gemeinden weiter? Einen selbst“, fragt Lenzen. Sein Urteil: „Ganz sicher nicht.“

Psychologen sähen Ambiguitätstoleranz als Reifezeichen, so Lenzen. Der Theologe nennt Werte, die helfen können: Wertschätzung der Person über die Meinung hinaus – als Geschöpf Gottes, Demut und Lernbereitschaft, Gelassenheit durch Gottvertrauen. Und: Barmherzigkeit.

Und jetzt: Friede, Freude, Eierkuchen?

Respekt bedeute jedoch nicht grenzenlose Harmonie. Grenzen seien nötig, wenn andere übergriffig agierten oder die Grundüberzeugungen des eigenen Glaubens kompromittiert würden. Bei Ausprägungen und Teilüberzeugungen des Glaubens, wie zum Beispiel Schöpfungs- oder Abendmahlsverständnis, sei es dagegen wichtig, „Ambiguitätstoleranz zu erlernen, Christus im Zentrum der Beziehung zu halten und den Nächsten als Bereicherung zu verstehen. […] Gesunde Grenzen definieren uns. Grenzen, nicht Mauern.“ Dies lasse sich zum Beispiel bei Paulus beobachten, der je nach Situation sowohl kritisch als auch respektvoll und dialogbereit agierte.

Und wie klappt das ganz praktisch? „Es beginnt damit, an der eigenen Haltung zu arbeiten, sich selbst zu hinterfragen“, schreibt Lenzen. „Nein zu sagen, wo es dran ist, ansonsten in Demut zuzuhören und neugierig auf das zu sein, was andere mich über das Leben und den Glauben lehren können“. Lieber über gemeinsame Werte reden, anstatt das Trennende zu finden. „Kurz: eine gesunde Demut leben.“ Das alles erfordere Courage.

Den kompletten Artikel können Sie beim ERF lesen.