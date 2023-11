proChrist: Roland Werner gibt Vorsitz ab

Roland Werner gibt zum Jahresende den Vorsitz der Initiative proChrist ab. Künftig will sich der 66-Jährige verstärkt missionarischen Projekten widmen.

Seit 2013 ist Roland Werner Vorsitzender des Vereins proChrist. In der heutigen Mitgliederversammlung in Kassel kündigte er an, den Vorsitz sowie sein Vorstandsmandat zum Jahresende abzugeben. „Ich bin dankbar, dass ich nach über zehn Jahren Vorsitz diese Verantwortung abgeben kann, um mich selbst noch mehr missionarischen Projekten vor allem im Nahen Osten widmen zu können, die vermehrt meine Aufmerksamkeit fordern“, sagte Werner. „Natürlich unterstütze ich weiterhin proChrist mit meiner Anteilnahme und mit Gebet.“ proChrist stehe auch künftig für gemeindeübergreifende evangelistische Verkündigung und Einladung zum Glauben an Jesus Christus.

- Werbung -

Werners Nachfolge soll laut Pressemitteilung in der nächsten Mitgliederversammlung im April 2024 geklärt werden. Bis dahin sollen die stellvertretenden Vorsitzenden Margarete Hühnerbein und Klaus Göttler zusammen mit Jürgen Schmidt die proChrist-Geschäfte leiten.

Hoffnungsfestivals: Menschen zum Glauben einladen

Die Mitgliederversammlung berief zwei neue Vorstandsmitglieder: die Diplom-Pädagogin Dr. Rebecca Neuburger-Hees (Geschäftsführung Lebenshilfe Gießen) und Prof. Dr. Matthias Clausen (Professor für Systematische Theologie und Praktische Theologie, Autor und Referent). Ausgeschieden ist aus zeitlichen Gründen Prof. Dr. Johannes Zimmermann.

Außerdem beriet die Mitgliederversammlung über das neue evangelistische Veranstaltungsformat. Zwischen Herbst 2024 und Herbst 2025 sollen in mehreren Regionen Deutschlands „Hoffnungsfestivals“ stattfinden. Sie sollen Gemeinden motivieren, an ihrem Ort ein individuelles evangelistisches Festival zu gestalten und damit Menschen in ihrer Region zum Glauben einzuladen. Projektleitung sowie mehrere AGs hätten bereits die Arbeit aufgenommen, heißt es. Für das Jahr 2026 ist eine weitere Auflage der Jugendevangelisation „truestory – About Jesus. About You.“ geplant.

proChrist e.V., gegründet 1991, ist eine überkonfessionelle Initiative von Christen aus unterschiedlichen Kirchen. Durch Veranstaltungen unterstützt proChrist Gemeinden dabei, Menschen mit dem christlichen Glauben bekannt zu machen.