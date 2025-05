Prominente Gäste beim Hoffnungsfestival

Johannes Mickenbecker, Samuel Koch und Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye erzählen beim Hoffnungsfestival in Karlsruhe von ihrem Glauben.

Ein Trägerkreis von über 30 Kirchengemeinden lädt gemeinsam mit proChrist zum Hoffnungsfestival in Karlsruhe ein (23. bis 26. Mai). Im Livestream der Open-Air-Veranstaltung werden unter anderem Schauspieler Samuel Koch, YouTuber Johannes Mickenbecker und Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye auftreten. Die Kugelstoßerin wird am Sonntagabend davon erzählen, wie ihr der christliche Glaube Halt gibt. Ogunleye: „Ich freue mich sehr, beim Hoffnungsfestival dabei zu sein, weil Hoffnung etwas ist, das wir alle brauchen. Für mich entsteht Hoffnung, wenn Menschen zusammenkommen, einander ermutigen und Jesus in ihrer Mitte erleben. Diese gemeinsame Erfahrung wird Leben verändern und ich bin dankbar, ein Teil davon sein zu dürfen.“

Musik gibt es unter anderem von Judy Bailey und Diana Ezerex, inhaltliche Impulse gibt Andreas Boppart (Campus für Christus Schweiz.). Weitere Gäste sind unter anderem Yassir Eric und „Waldmacher“ Tony Rinaudo,

Parallel zu den Angeboten für Erwachsene gibt es ein Programm für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Unter dem Motto „Festival Fantastico“ bietet Camissio ein Kinderprogramm via Livestream an.

