Religionsfreiheit: Christen weltweit unter Druck

Verfolgung, Gewalt, Schweigen: Christen in vielen Ländern leben gefährlich. In Berlin fordern Politiker und Menschenrechtler mehr Einsatz.

Christliche Minderheiten und Menschen anderer Religionen und Weltanschauungen sind in vielen Ländern systematischer Verfolgung ausgesetzt. Das unterstrich Thomas Schirrmacher, Präsident der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (ISHR), bei der Vorstellung der Jahrbücher „Religionsfreiheit 2025“ und „Verfolgung und Diskriminierung von Christen 2025“ in Berlin. „Wir wollen einen Beitrag leisten, um den Feinden der Glaubens- und Gesinnungsfreiheit das Handwerk zu legen“, so Schirrmacher. Der Einsatz für verfolgte Christinnen und Christen könne indes „nur glaubwürdig und letztlich erfolgreich sein, wenn sich unser Blick nicht einseitig auf eine Opfergruppe richtet, aber andere ignoriert.“

Diktaturen und religiöser Extremismus

Schirrmacher nennt drei Hauptursachen für die Verfolgung: autoritäre Staaten wie China oder Nordkorea, religiös-politische Bewegungen in Ländern wie Nigeria oder Indien sowie islamische Republiken wie Iran oder Pakistan. In all diesen Regionen fehle es an Rechtsstaatlichkeit und Schutz für religiöse Minderheiten.

Thomas Rachel, Beauftragter der Bundesregierung für Religionsfreiheit, betonte die Bedeutung des Themas für die internationale Politik: „Wo diese Freiheit missachtet wird, können Konflikte und Gewalt entstehen.“ Er warnte vor Blindstellen in westlichen Gesellschaften, die Religion als zentrale Motivation vieler Menschen unterschätzen.

Der Politikbeauftragte der Evangelischen Allianz in Deutschland, Johann Matthies, kritisierte den Missbrauch der Russischen Orthodoxen Kirche durch den Kreml. In den besetzten Gebieten der Ukraine würden unabhängige Glaubensgemeinschaften systematisch unterdrückt. „Trotz repressiver Gesetze hielten viele Gläubige heimlich an ihrem Glauben fest“, so Matthies.

