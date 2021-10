RTLup und Bibel TV übertragen „Weihnachten neu erleben“

Im Dezember geht „Weihnachten neu erleben“ an drei Tagen als Liveshow in der dm-Arena in Karlsruhe über die Bühne. Darüber hinaus gibt es aber auch Angebote für Ortsgemeinden.

- Werbung -

2020 war „24x Weihnachten neu erleben“ die Antwort auf die Frage: „Wie können wir trotz Corona die Weihnachtszeit gut gestalten und feiern?“, heißt es in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr sind Gottesdienste wieder möglich, aber die Aktion geht weiter – einerseits mit zehn großen Liveshows vom 10. bis 12. Dezember in Karlsruhe. Die TV-Aufzeichnung wird am 19. Dezember bei BibelTV und am 26. Dezember auf RTLup zu sehen sein. Andererseits soll in diesem Jahr ein Schwerpunkt auf die Belebung der Gottesdienste der teilnehmenden Gemeinden gelegt werden.

„Wir wollen durch unsere Aktion die Gottesdienste vor Ort befeuern und Gemeinden helfen, in dieser Adventszeit viele Menschen zu erreichen“, sagt Geschäftsführer Markus Heusser. Bereits im Vorjahr hätten sich über 700 Ortsgemeinden beteiligt. Nach der Anmeldung werden die Gemeinden im „Kirchenfinder“ auf der Aktionshomepage sichtbar. Dazu stehen zahlreiche Materialien zum Download zur Verfügung, darunter Predigtvorlagen, Grafiken, kreative Elemente zur Gestaltung der Advents- und Heiligabend-Gottesdienste, Material für Kinder- und Jugendarbeit und Video-Impulse für Kleingruppen.

Prominente aus Kirchen und Freikirchen wirken mit

Einen bunten Querschnitt durch die kirchliche und freikirchliche Szene bieten die prominenten Gesichter hinter der Aktion. Die Videoimpulse stammen von ICF-Pastor Tobias Teichen, der ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden Margot Käßmann, dem Leiter von „Campus für Christus Schweiz“, Andreas Boppart, sowie der Influencerin Jana Highholder. Im Imagetrailer kommen unter anderem die EKD-Präses Anna-Nicole Heinrich, der katholische Bischof von Passau, Stefan Oster, Schauspieler Samuel Koch sowie Frauke Teichen (Pastorin ICF München) zu Wort.

Die Inhalte der Kampagne „24x Weihnachten neu erleben“ basieren auf dem gleichnamigen Buch. Es könne begleitend zur Aktion wie ein Adventskalenderbuch gelesen werden, heißt es. Der ERF wird in der Adventszeit täglich einen Audio-Adventskalender zur Aktion ausstrahlen.

- Werbung -

Tickets für die Liveshows sind ab dem 7. November erhältlich. Partner der Aktion sind unter anderem die Evangelische Kirche in Deutschland, Willow Creek Deutschland/Schweiz, CVJM, EC, ICF, Adonia, die Evangelische Allianz Deutschland, ERF, BibelTV, proChrist, Campus für Christus sowie die Stiftung Christliche Medien (SCM).

Link: Hier gelangen Sie auf die Webseite von „24x Weihnachten neu erleben“.

- Werbung -

Der Imagetrailer zu 24x Weihnachten neu erleben:

Redaktioneller Hinweis: Die Stiftung Christliche Medien (SCM), zu der auch Jesus.de gehört, ist Partner der Aktion „24x Weihnachten neu erleben“. Das gleichnamige Buch ist im SCM R.Brockhaus-Verlag erschienen, der ebenfalls zur Stiftung Christliche Medien gehört.