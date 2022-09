Ruth Lapide versöhnte Juden und Christen – jetzt ist sie gestorben

Die jüdische Religionswissenschaftlerin Ruth Lapide wurde in Deutschland geboren, floh vor den Nazis nach Palästina und kam wieder zurück. Ihre Mission: Hass verhindern durch Versöhnung.

Die jüdische Religionswissenschaftlerin und Historikerin Ruth Lapide ist tot. Sie sei am Dienstag im Alter von 93 Jahren in Frankfurt am Main gestorben, teilte die Stadt mit. Lapide setzte sich vor allem für den jüdisch-christlichen Dialog ein.

Ruth Lapide wurde im mittelfränkischen Burghaslach geboren. Ihre Familie wanderte 1938 auf der Flucht vor den Nazis nach Palästina aus. In ihrem Studium in Jerusalem bildete die Entstehung des Christentums innerhalb des Judentums einen Studienschwerpunkt. So wurde sie zur Kennerin des Alten und des Neuen Testaments.

„Wenn nicht ich, wer dann“

In Israel heiratete sie den jüdischen Religionswissenschaftler Pinchas Lapide (1922-1997), mit dem sie mehr als 40 religionsphilosophische und historische Bücher veröffentlichte. Die Lapides erhielten mehrere Lehraufträge weltweit, vor allem in den USA und Deutschland. Deshalb entschieden sie sich 1974 nach Deutschland zurückzukehren.

Gemeinsam arbeiteten sie an der Versöhnung zwischen Juden und Christen. „Wenn nicht jetzt, wann dann. Wenn nicht ich, wer dann“, sagte Ruth Lapide in einem Interview auf Bibel TV. „Hier [in Deutschland; Anm. d. Red.] war die Wurzel des Übels. Hier soll man den Leuten erzählen, auf dass sie weitererzählen. Dass es [der Holocaust; Anm. d. Red.] nicht noch einmal ähnlich passiert.“

Ihre Arbeit war wegbereitend für den jüdisch-christlichen Dialog und die Verständigung der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel. Nach dem Tod ihres Mannes war sie vor allem als Vortragsrednerin, Lehrbeauftragte und als Publizistin beim Bayerischen Rundfunk und bei Bibel TV mit der Sendung „Die Bibel aus jüdischer Sicht“ aktiv.