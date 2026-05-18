„Safe bei Gott“ – Teenagermissionstreffen macht Mut

Predigten, Workshops und Musik: Rund 1.500 Jugendliche kamen zum Teenagermissionstreffen nach Bad Liebenzell. Im Zentrum stand die Frage: Was gibt mir Sicherheit?

Seit 1974 gibt es das Teenagermissionstreffen im Monbachtal bei Bad Liebenzell. In diesem Jahr waren nach Veranstalterangaben rund 1.500 Jugendliche dabei. Sie feierten gemeinsam Gottesdienste, besuchten Seminare und Workshops und kamen mit Missionarinnen und Missionaren ins Gespräch. Das Motto: „Safe“ („sicher“).

- Werbung -

Jugendpastor Silas Breisacher (Calw) predigte über die biblische Geschichte von Jesus auf dem Wasser. Viele junge Menschen erlebten heute einen starken inneren Druck, sagte er – etwa durch Leistungsanforderungen, Identitätsfragen oder soziale Medien. „Wir könnten fast schon auf dem Wasser laufen, aber die Realität ist eine andere. Wir verlieren das Wesentliche aus dem Blick und sinken.“ Entscheidend sei nicht Perfektion, sondern der Blick auf Jesus: „Weil er trägt, kann ich auf dem Wasser gehen.“ EC‑Landesjugendreferent Daniel Wannenwetsch sprach über eigene Verletzungen und Einsamkeit. Glaube bedeute Verbindung, betonte er: „Bei Gott ist ein sicherer Platz, an dem du sein kannst.“

Es gab rund 20 Workshops, etwa zu Social Media, Schule und Glaube, mentaler Gesundheit, Erster Hilfe oder Breakdance. Der christliche Rapper Copain berichtete bei einem Konzert von seiner schwierigen Kindheit und davon, wie ihm der Glaube Halt gab. Den Abschluss bildete ein Sponsorenlauf. Dabei kamen mehr als 31.000 Euro für soziale Projekte in Malawi (Südostafrika) zusammen, darunter für einen Kindergarten und eine Schule.

Veranstaltet wird das Teenagermissionstreffen von der Liebenzeller Mission, den Christlichen Gästehäusern Monbachtal sowie der süddeutschen und südwestdeutschen EC‑Jugendverbände. Das nächste Treffen ist für den 30. April bis 2. Mai 2027 geplant.

Dies könnte Sie auch interessieren: