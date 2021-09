Schweizer sagen Ja zur „Ehe für alle“

In einer Volksabstimmung sprach sich eine deutliche Mehrheit für gleichgeschlechtliche Ehen aus. Das bringt auch Änderungen beim Adoptionsrecht mit sich.

Fast zwei Drittel (64 Prozent) der Stimmberechtigten haben am Sonntag Ja zur „Ehe für alle“ gesagt. Die Schweiz definiert die Ehe um, indem sie künftig auch zwischen zwei Frauen bzw. zwei Männern möglich ist. Gleichgeschlechtliche Paare dürfen sich auf dem Zivilstandesamt trauen lassen und Kinder adoptieren. Lesbische Paare haben in Zukunft die Möglichkeit, eine künstliche Befruchtung in Anspruch zu nehmen.

Die Schweiz ist eines der letzten Länder in Europa, welches es schwulen und lesbischen Paaren erlaubt zu heiraten. Kritik an der Entscheidung kam vonseiten der Schweizerischen Evangelischen Allianz. „Die Wünsche der Erwachsenen haben über die Rechte der Kinder gesiegt“, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Allianz sieht durch die Ausweitung der Adoption und der Samenspende das Wohl der betroffenen Kinder gefährdet. Sie möchte sich in Zukunft dafür einsetzen, dass Kirchen weiterhin Trauungen für gleichgeschlechtliche Paare verweigern können, ohne dass es strafrechtliche Konsequenzen hat.