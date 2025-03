Social Media Night 2025: Mehr Glaube für die digitale Welt

Ob Creator, Influencer oder Interessierte: Wer seinen Glauben öffentlich teilen möchte, dem versprechen die Veranstalter der christlichen Social Media Night in Heidelberg viel kreativen Input.

Das Netzwerk Creatunity will Christen dazu ermutigen, in den sozialen Medien über ihren Glauben zu sprechen. Dafür laden sie vom 19. bis 20. September zu einem inspirierenden Wochenende in der Hosanna Kirche Heidelberg ein. Das Motto: „Deep Faith beats Deep Fake“.

- Werbung -

Als Redner und Leiter von Workshops sind unter anderem bekannte Creatorinnen und Creator wie Tim Guttenberger, Nina Strehl oder Sem Dietterle dabei, die auch zum Leitungsteam des Events gehören. Veranstalter der Social Media Night ist das Netzwerk creatunity, ein Arbeitsbereich der publicon Medienakademie & Community. Hier haben sich christliche Creator zusammengeschlossen, die sich regelmäßig zu Themen rund um Glauben und digitale Medien austauschen.

„Den Glauben in den Vordergrund der digitalen Welt rücken“

Das Team von Creatunity unterstützt Organisationen und Kirchen dabei, ihre Online-Kommunikation zu professionalisieren. „Mit der Social Media Night 2025 möchten wir den Glauben in den Vordergrund der digitalen Welt rücken. Wir wollen Christen ermutigen, in einer Welt voller Zweifel und Täuschungen authentisch und wahrhaftig zu bleiben“, erklärt Sem Dietterle.

In Workshops und Paneltalks sollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Inhalten der digitalen Welt und ihrer Echtheit auseinandersetzen. „In einer Welt, in der Fakes oft lauter sind als die Wahrheit, kann unser Glaube ein Licht sein, das Authentizität und Hoffnung in den digitalen Raum bringt“, sagt Nina Strehl zum Motto. Themen wie „Einen authentischen Account erstellen“, „Der Einsatz von KI-Tools in der glaubensbasierten Kreativität“ oder „Strategien zur Bewahrung der geistlichen Gesundheit als Creator“ stehen im Mittelpunkt. Die Organisatoren legen besonderen Wert darauf, dass junge Christen die sozialen Medien mit Bedacht und einem gesunden Selbstbewusstsein nutzen.

Tickets sind ab sofort für €49 (Schüler/Studierende: €39) hier erhältlich.