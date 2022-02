Spenden für die Gemeinde: Muss es „Der Zehnte“ sein?

Vor allem in Freikirchen wird Mitgliedern nahegelegt, zehn Prozent des Einkommens ihrer Gemeinde zu spenden. Pastor Mathis Hochhaus findet das falsch – obwohl seine Stelle auf diese Weise finanziert wird.

„Wie, ihr zahlt keine Kirchensteuer?“ – „Nein, das tun wir nicht, weil wir die Trennung von Kirche und Staat befürworten.“ Das ist eine der Antworten, die ich unzählige Male Menschen gegeben habe, die mich danach fragten, was uns Freikirchen von den Landeskirchen unterscheidet. Die nachfolgende Frage liegt dann meist auf der Hand: „Wie finanziert deine Gemeinde denn sonst dich – der mittlerweile als Pastor bei einer Freikirche angestellt ist – und die Gemeindearbeit?“

Wahrscheinlich kennt jeder Freikirchler die gute und fromme Antwort: durch die Spende des Zehnten. So habe ich es zumindest gelernt: Wer Jesus lieb hat, der gibt den zehnten Anteil seines Lohnes zurück in die Gemeinde. Man kann hier noch über Brutto- oder Nettolohn diskutieren, aber zehn Prozent sollten es schon sein.

Diese „Regel“ passt nicht zu Gott

Ich muss zugeben, dass ich mittlerweile recht wenig mit dem starren Festhalten am sogenannten Zehnten anfangen kann, auch wenn er im Alten Testament an mehreren Stellen durchaus begründbar ist. Ich finde, diese „Regel“ passt nicht zu Gott, so wie ich ihn kennengelernt habe. Die Idee hinter dieser Abgabe ist die Erkenntnis, dass Gott gut ist und uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Jesus hat diese Botschaft vertieft, indem er uns von unseren Sorgen um das Alltägliche freigesprochen hat. Diese Versorgung ist Ausdruck von Gottes Liebe. Und wir dürfen lernen, darauf zu vertrauen!

Häufig schenkt Gott uns sogar mehr, als wir eigentlich benötigen. Egal, wie viel er uns gibt und zutraut: Wir sind „Gesegnete Gottes“. Diese Erfahrung ist tief in mir gereift, geprüft und verankert. Sie hat sich in vielen – auch schwierigen – Lebenssituationen bewährt. In mir lebt der Gedanke, dass Gott alles gut geschaffen hat. Deswegen gehören wir als Nachfolger Jesu zu ihm, und alles in unserem Leben gehört ihm.

Es geht Gott um das Herz

Aber Gott will nicht nur uns seine Liebe zeigen, sondern der ganzen Welt. Deswegen räumt er der Nächstenliebe einen hohen Stellenwert ein. Wir haben einen klaren Auftrag, für die Armen und Schwachen in unserer Gemeinde und in der Gesellschaft da zu sein. Jesus warnt sehr nachdrücklich davor, sein Herz an das Geld zu hängen, statt sich ganz auf ihn zu verlassen. Denn wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Es ist also ein Vertrauensschritt: Wir dürfen freigiebig sein, weil Gott freigiebig mit uns ist. Im Umgang mit Geld wird meine Herzenshaltung deutlich. Und um dieses Herz geht es Gott – nicht um das Einhalten von Regeln und Gesetzen.

Gott zwingt niemanden, ihn zu lieben oder sein Geld für sein Reich oder seine Gemeinde zu geben. Es ist seine Sehnsucht, dass unser Herz ungezwungen und freiwillig erkennt und anerkennt, dass sein Segen und seine Liebe konkrete Auswirkungen auf unseren Umgang mit dem uns Anvertrauten und mit anderen Menschen haben. Wenn der Zehnte also ein Gesetz wird, von dem Wohl und Wehe des Segens oder des Glaubens abhängig ist – was leider in manchen Gemeinden gepredigt wird –, dann geht dies am Ziel Gottes vorbei: unserer Herzensbeziehung zu ihm.

Mathis Hochhaus ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er arbeitet als Pastor in der Friedenskirche Ingelheim.