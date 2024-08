Spielfilm über die Real Life Guys ab Januar im Kino

„Leben ist jetzt – die Real Life Guys“: Anfang 2025 startet der Spielfilm über die Real Life Guys in den Kinos.

Der Film über die Real Life Guys startet am 16. Januar in den Kinos. In den Hauptrollen des deutschen Films sind die Schauspieler Richard und Anton Fuchs als Philipp und Johannes Mickenbecker zu sehen.

- Werbung -

Der Film behandelt die Geschichte über die Geschwister Philipp, Johannes und Elli Mickenbecker. Die Zwillinge Philipp und Johannes Mickenbecker lassen schon in der Schulzeit ihre Kindheitsträume wahr werden. Die Zukunft scheint grenzenlos. Doch als bei Philipp plötzlich Krebs diagnostiziert wird, bricht für ihn und seinen Bruder eine Welt zusammen. Sie entscheiden, ab sofort keine Zeit mehr zu verschwenden. Gemeinsam mit Schwester Elli gründen sie den YouTube-Kanal „The Real Life Guys“ und stürzen sich mit Vollgas in spektakuläre Abenteuer. Rausgehen, reisen, was erleben! Keine Idee ist zu verrückt, keine Challenge zu gewagt. Die „Real Life Guys“ sprühen vor Kreativität, stecken eine schnell wachsende Community mit ihrer Lebenslust an und werden zu Stars. Dann kommt das Schicksal dazwischen – unerwartet und zutiefst erschütternd. Und so erfahren Philipp, Johannes und ihre Familie in überwältigender Intensität, was wirklich zählt und wie man das Leben mit all seinen Facetten umarmt.

„Leben ist jetzt – die Real Life Guys“ ist eine Ko-Produktion von Lieblingsfilm und Real Life Film. Gefördert wird das Kinoprojekt von der HessenFilm und Medien GmbH, dem BKM, dem Deutschen Filmförderfonds und der FFA Filmförderungsanstalt, Nordmedia, der Mitteldeutschen Medienförderung sowie dem Bayerischen Bankenfonds.