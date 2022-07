Tadschikistan: Christen dürfen keine neuen Gemeinden gründen

Die Regierung in Tadschikistan registriert zukünftig keine neuen Kirchen mehr. Schon 2011 beraubte sie die Jugendlichen ihrer Religionsfreiheit.

Die Regierung teilte laut der Menschenrechtsorganisation Forum 18 protestantischen Leitenden Ende Mai mit, dass sie keine neuen Kirchen registriert. Der tadschikische Religionsbeauftragte Sulaymon Davlatzoda habe keine Gründe genannt.

Forum 18 hat mit Protestanten in Tadschikistan gesprochen. Sie gehen von 15 bis 20 Gruppen aus, die sich ohne Registrierung treffen, aber gerne eine hätten. „Wir treffen uns für die Gottesdienste ohne Registrierung. Aber wir haben Angst, da die Behörden uns jederzeit bestrafen könnten“, sagte ein Protestant. Jeder Ausdruck von Religionsfreiheit sei ohne staatliche Registrierung verboten und strafbar, schreibt die Menschenrechtsorganisation.

Jugendliche haben keine Religionsfreiheit

Davlatzoda erinnerte die protestantischen Leitenden nach Angaben des Berichts im persönlichen Gespräch auch daran, dass Jugendliche unter 18 keine Religionsfreiheit genießen. Deshalb dürften sie nicht in die Kirche gehen und auch nicht an kirchlichen Aktivitäten wie zum Beispiel Camps teilnehmen. Das sei seit 2011 gesetzlich verankert, berichtet die Menschenrechtsorganisation. Die Kirche in Tadschikistan wachse trotz der Verbote weiter, sagte ein von Open Doors befragter Kirchenleitender.

Die Regierung schränkt nicht nur die Religionsfreiheit von Christinnen und Christen ein. Alle Glaubensgemeinschaften sind davon betroffen. So zerstörte die Regierung in den letzten Jahren nach Angaben von Forum 18 immer wieder nicht registrierte Moscheen oder wandelte sie in andere Gebäude um.