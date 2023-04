Theologe: KI gleichzeitig Gefahr und Chance für Religion

Der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, hält die Texte von ChatGPT für „fleischlos“. Das sei gefährlich für die Religion, aber auch nützlich.

Theologe und Ethiker Peter Dabrock findet die Texte von Künstlichen Intelligenzen (KI) wie ChatGPT langweilig. Ihnen fehle das Kreative und Pointierte. Aber sei dieses ständige Ausgleichen und Harmonisieren nicht perfekt dazu geeignet, um hitzige Religionsdebatten abzukühlen, fragt ihn Andreas Main vom Deutschlandfunk in einem Interview.

Nein, meint Dabrock. Die Antworten von ChatGPT seien „fleischlos“. „Weil das, was Religion ausmacht, eben die Unterbrechung, auch das Provozierende, das Aneckende, das Störrische, das Unverfügbare fehlt.“ Die ausgeglichenen Aussagen von KI könnten in Zukunft das Außergewöhnliche unterdrücken, meint Dabrock. Das führe zu Trägheit und Müdigkeit. „Das sind Dinge […], die wir in der Religion nicht gebrauchen können.“

Er sieht aber auch eine Chance im Aufkommen der KI. „Was die Leiblichkeit, was die Besonderheit des Menschen in seiner Verletzlichkeit wie in seiner Größe ausmacht, das ist durch solche Trivialmaschinen wie ChatGPT […] nicht zu erfassen“, sagt Dabrock. Religion werde im Lokalen gelebt. Trost könne nur „face to face“ durch Umarmungen gespendet werden. Deshalb werde die Religionspraxis in Zukunft wichtiger, um sich „dieser Überflut an Textgenerierung“ entgegenzustellen und „Menschen als Menschen zu sehen“.

Link: „Künstliche Intelligenz und Religion – Gespräch mit dem Ethiker Peter Dabrock“ (Deutschlandfunk; Audio)