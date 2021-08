Billy Graham (1918 – 2018) war einer der bekanntesten und einflussreichsten christlichen Prediger des 20. Jahrhunderts. Er trat in 185 Ländern auf und sprach zu über 200 Millionen Menschen. Dazu beriet er insgesamt zwölf US-Präsidenten.

Der Sender ZDFinfo strahlt am kommenden Mittwoch (11. August) um 20.15 Uhr die Dokumentation „Star-Prediger und Präsidentenflüsterer – Billy Graham und die amerikanische Politik“ aus. In der Mediathek ist der Film an diesem Tag bereits ab 5 Uhr früh abrufbar.

Link: Billy Graham – Star-Prediger und Präsidentenflüsterer