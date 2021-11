USA: Deutlich weniger Gottesdienstbesucher als vor Corona

Beinahe alle protestantischen Kirchengemeinden in den USA feiern wieder Präsenzgottesdienste. Vor allem in großen Gemeinden kommen jedoch weniger Besucher.

Im Durchschnitt habe die Zahl der Teilnehmer im August 2021 verglichen mit der Zeit vor der Pandemie bei 73 Prozent gelegen. Dies ist das Ergebnis einer am Dienstag (Ortszeit) vorgestellten Befragung protestantischer Pastorinnen und Pastoren.

35 Prozent der Befragten erklärten bei der Erhebung des evangelikalen Instituts Lifeway Research, in ihren Gemeinden seien im August 50 bis 70 Prozent so viele Besucher gekommen wie vor Corona. 30 Prozent berichteten von 70 bis 90 Prozent, 22 Prozent von 90 Prozent und mehr. Neun Prozent der Pastoren gaben an, ihre Teilnehmerzahl liege bei 30 bis 50 Prozent. Vier Prozent berichteten von unter 20 Prozent, neun Prozent sprachen von mehr Besuchern als vor der Pandemie.

In kleineren Gemeinden kommen demnach prozentual mehr Menschen zurück als in großen. Bei der Erhebung hat Lifeway Research im September nach eigenen Angaben 1.000 protestantische Pastoren und Pastorinnen befragt.

Ergebnisse der Umfrage (Englisch)