USA: So viel verdient Fernsehprediger Joel Osteen

Der US-Pastor und Fernsehprediger Joel Osteen wohnt in einer zwölf Millionen Dollar teuren Luxusvilla. Das ruft Kritik hervor.

Ein 1.600 Quadratmeter großes Anwesen, zwölf Millionen Dollar wert, sechs Schlafzimmer, fünf Kaminzimmer, sechs Badezimmer, drei Aufzüge, ein Schwimmbad und ein Gästehaus. Der Besitzer: Joel Osteen, Pastor der Lakewood Church in Houston. Zusätzlich besitzt er noch ein rund drei Millionen Dollar teures Haus in Texas. Das christliche Medienmagazin PRO hat sich in einem Artikel näher mit dem Reichtum Osteens befasst.

Nach eigener Aussage bekommt Osteen seit 2005 kein Gehalt mehr von seiner Gemeinde. Davor hatte er laut PRO ein Jahresgehalt von 200.000 Dollar. Das meiste Geld verdiene der Pastor durch Bücher und Honorare für Auftritte als Redner im Fernsehen, Radio und auf Veranstaltungen. Die Webseite „CelebrityNetWorth“ schätzt Osteens Vermögen auf mindestens 100 Millionen Dollar. Sein Einkommen betrage über 70 Millionen Dollar pro Jahr. Osteen selbst sagte laut PRO einmal in einer Predigt: „Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir gesegnet und gesund sind und gute Beziehungen führen, und Geld haben, um unsere Rechnungen zu zahlen und unsere Träume zu erfüllen. Aber es geht nicht ums Geld. Es geht darum, dass wir unsere Bestimmung erfüllen.“

Während der Corona-Pandemie erhielt die Lakewood Church laut der US-amerikanischen Zeitung Houston Chronicle 4,4 Millionen Dollar staatliche Hilfe. Das sorgte für heftige Kritik. Es war das erste Mal, dass der Staat Religionsgemeinschaften finanziell unterstützte. Viele sahen die Trennung von Kirche und Staat verletzt. Dazu kommt: Kirchliche Institutionen sind in den USA steuerbefreit. Einige US-Amerikanerinnen und -Amerikaner halten das für unfair und fordern, die Kirchen auch zu besteuern.

Link: „Wie viel verdient Fernsehprediger Joel Osteen?“ (Christliches Medienmagazin PRO)