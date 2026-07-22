Versuchter Mord: Israel-Pin war Auslöser

Nach einer israelfeindlichen Attacke befindet sich ein junger Mann in U-Haft. Er trat auf einen 65-Jährigen mit Israel-Pin ein, als dieser schon am Boden lag. Nun ermitteln die Behörden wegen versuchten Mordes.

Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen einen 20-jährigen Syrer wegen versuchten Mordes aus israelfeindlicher Gesinnung. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, steht der polizeibekannte 20-Jährige im Verdacht, einen 65-jährigen Deutschen am Sonntagabend in Höchberg bei Würzburg zuerst verbal attackiert und dann körperlich angegriffen zu haben. Das Opfer soll einen Israel-Anstecker getragen haben, daher hat der zentrale Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Justiz die Ermittlungen übernommen.

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Der Mann soll den Älteren geschlagen und ihm auch Fußtritte gegen den Kopf versetzt haben, als dieser bereits am Boden lag. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Beschuldigte den Tod seines Opfers «zumindest billigend in Kauf genommen» hat. Der 65-jährige Mann erlitt neben zahlreichen Blutergüssen auch einen Wirbelbruch. Er wird derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt. Das Amtsgericht Würzburg erließ am Montag Haftbefehl gegen den Syrer. Er befindet sich nun in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.

Von Diskussion zu Eskalation

Die Bundesgeschäftsstelle der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Berlin teilte am Dienstag mit, bei dem Betroffenen handle es sich um ein Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Würzburg. Der 65-Jährige sei von dem Syrer wegen eines Pins mit Israel-Flagge angesprochen worden. Von einer sachlichen Diskussion sei das Gespräch schnell in schwulenfeindliche Beleidigungen umgeschlagen. Danach sei der Syrer auf den Mann losgegangen. Passanten riefen die Polizei, die den Übergriff stoppte.

Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, zeigte sich laut Mitteilung «schockiert über diesen antisemitischen Angriff». Man verurteile diese grausame Tat aufs Schärfste. «Die Enthemmung antisemitischer Gewalt in Deutschland hält an», so Volker Beck. «Unsere Gedanken sind beim Betroffenen, seiner Familie und seinen Freunden.» Es brauche nun eine «rasche und harte Bestrafung des Täters». Wer Israel mit Genozid- und Apartheidsvorwürfen verteufle, schaffe «das gesellschaftliche Klima für solche Übergriffe», urteilte Beck.

>>> Zur Pressemitteilung der deutsch-israelischen Gesellschaft

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