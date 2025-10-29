Weiter keine Trauungen für Homosexuelle in Württemberg

Homosexuelle Paare dürfen sich in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg weiter nicht trauen lassen. Ein entsprechender Gesetzentwurf verfehlte die nötige Zweidrittelmehrheit.

Seit 2019 sind in der württembergischen Landeskirche Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare möglich – sofern die jeweilige Gemeinde zustimmt. Doch bislang haben über drei Viertel der Gemeinden keine Zustimmung erteilt. Ein neuer Gesetzentwurf sah nun vor, die Segnungsgottesdienste künftig Traugottesdienste zu nennen. In der Beschlussvorlage war die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare und zweier Personen vorgesehen, von denen zumindest eine Person weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht angehört. 56 Synodale votierten mit „ja“, 31 mit „nein“ – bei zwei Enthaltungen. Damit verfehlte der Gesetzentwurf die nötige Zweidrittelmehrheit von 60 Stimmen. Es gilt weiter der Kompromiss aus dem Jahr 2019.

Der theologisch konservative Gesprächskreis LEBENDIGE GEMEINDE stimmte geschlossen gegen den Gesetzentwurf. In einer Pressemitteilung des Gesprächskreises heißt es dazu:

„Hintergrund ist die Tatsache, dass bereits im Jahr 2019 ein gemeinsamer Kompromiss auf den Weg gebracht wurde, der allen Beteiligten viel abverlangt hat. In dieser bislang gültigen Verordnung werden Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare ermöglicht, wenn eine Kirchengemeinde dies beschließt. Die 15. Landessynode hat damals einmütig beschlossen, dass dieser Kompromiss für die kommenden Jahre nicht angetastet werden solle, um weitere Unruhe in der Landeskirche zu vermeiden.“

Weit über drei Viertel aller württembergischen Kirchzengemeinden hätten einer Segnungshandlung bislang nicht zugestimmt, heißt es. „Woher also der Druck zur Auflösung des gemeinsamen Kompromisses? Gilt das Votum der Kirchengemeinden nicht mehr?“, so LG-Sprecher Matthias Hanßmann. Die LEBENDIGE GEMEINDE kritisierte auch den Zeitpunkt für eine solche Entscheidung kurz vor der Kirchenwahl 2025.

Einheit der Kirche wahren

Der stellvertretende Vorsitzende des Theologischen Ausschusses, der Gnadauer Präses Steffen Kern, wies darauf hin, dass in den Gesprächen der letzten Jahre zwar in vielen Fragen ein gegenseitiges Verstehen erreicht worden sei, aber kein Konsens in der Frage der Einführung einer „Trauung“ gleichgeschlechtlicher Paare bestehe. Der Theologische Ausschuss habe darüber im April beraten und die Verwendung des Begriffs „Trauung“ mit einfacher Mehrheit abgelehnt. Kern warb dafür, auch bei verschiedenen Einsichten die Einheit der Kirche zu wahren, die allein in Jesus Christus gründe: Es gelte, „auch im Ringen um gemeinsame Wege beieinander zu bleiben“.

Enttäuschung bei Lesben- und Schwulenverband

Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland bedauerte das Scheitern des Entwurfs. In einer Stellungnahme heißt es: „Schade, dass die Ev. Landeskirche in Württemberg damit gerade in Zeiten von zunehmender Hasskriminalität gegen queere Menschen und in denen wieder diskutiert wird, wer noch zu unserer Gesellschaft gehört und wer nicht, kein starkes Signal sendet. Sondern mit ihrer Haltung suggeriert, dass schwule und lesbische Paare Menschen zweiter Klasse sind, die sich in ihren Gemeinden weiterhin hinten anstellen sollen.“

Alle evangelischen Landeskirchen haben die Segnung oder Trauung gleichgeschlechtlicher Paare individuell geregelt. Segnungen sind überall möglich, wobei Pfarrpersonen nicht zur Segnung gezwungen werden dürfen. In 14 Landeskirchen ist eine kirchliche Trauung möglich.

Traditionell wurde auf der Herbstsynode auch über die Lage verfolgter Christinnen und Christen weltweit informiert. Kirchenrätin Dr. Christine Keim schilderte eindrücklich die Situation von Christinnen und Christen in Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan.

