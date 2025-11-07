Weltweiter Gebetstag: Christen beten für Religionsfreiheit

Zum Gebetstag für verfolgte Christen (9. November) rufen Kirchen weltweit zum Einsatz für Religionsfreiheit auf. Im Fokus stehen diesmal Mali, Myanmar und Nicaragua.

Die Evangelische Allianz ruft zum jährlichen Gebetstag für verfolgte Christen am 9. November auf. Der Aktionstag soll Gemeinden dazu ermutigen, einen Gottesdienst im Zeichen der Solidarität mit bedrängten Christinnen und Christen zu gestalten. In diesem Jahr stehen die Länder Mali, Myanmar und Nicaragua im Fokus.

„Als Christen in Deutschland ist es unsere Aufgabe und unser Anliegen, für die bedrängten Schwestern und Brüder in der globalen Kirche Jesu Christi im Gebet einzustehen“, so EAD-Vorstand Dr. Reinhardt Schink in einer Pressemitteilung. Der Gebetstag für verfolgte Christen lenke den Fokus dabei auf die weltweite Christengemeinde – viele Glaubensgeschwister erleiden täglich schweres Unrecht, Verfolgung und Entbehrung, wovon für die westliche Welt oft nur die „Spitze des Eisberges“ sichtbar werde.

Der Gebetstag sei nicht nur ein Aufruf zum Gebet, sondern auch ein Mittel, um auf die Situation verfolgter Christen aufmerksam zu machen. Gottesdienste und öffentliche Aktionen sollen den Betroffenen eine Stimme geben.

Informationen und Material zum Gebetstag gibt es auf der Homepage der Evangelischen Allianz.

Die Katholische Kirche erinnert traditionell am Stephanustag, dem 26. Dezember, an das Leid verfolgter Christen. Die EKD ruft seit 2010 dazu auf, am zweiten Sonntag in der Passionszeit („Reminiszere“) für verfolgte Christinnen und Christen zu beten.