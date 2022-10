„Wenn nicht jetzt … “: Life on Stage startet Herbstprogramm

Bereits zum achten Mal geht im Herbst das evangelistische Event „Life on Stage“ auf Tour. Das Ziel: Menschen für Jesus begeistern.

- Werbung -

In diesem Jahr steht „Life on Stage – Musicals & Message“ unter dem Motto „Wann, wenn nicht jetzt, ist es Zeit?!“ Im November und Dezember bringt die christliche Organisation Netz-Werk das Programm in Zofingen, Weinfelden (beide Schweiz), Mainz und Leipzig auf die Bühne. Mitveranstalter sind insgesamt 32 Frei- und Landeskirchen verschiedenster Denominationen.

Bei „Life on Stage“ werden wahre Lebensgeschichten in einer Mischung aus Theater und Musical aufgeführt. Dazu gibt es evangelistische Impulse von Redner Gabriel Häsler. Es gehe dabei um Themen wie „gibt es einen Gott“ und „was hat er mit meinem Leben zu tun“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Ziel sei es, das Evangelium auf „zeitgemäße Art und Weise“ zu verbreiten. „Wir haben die beste Botschaft! Jesus kam, um uns Menschen zu retten, zu heilen und zu befreien“, sagt Häsler. „Wann, wenn nicht jetzt, ist es Zeit, aufzustehen und diese Botschaft herauszutragen?“

Dieses Jahr finden zum ersten Mal sogenannte „Kurz-Kampagnen von zwei bis drei Tagen statt. So könne man noch mehr Regionen mit dem Evangelium erreichen, heißt es. Alle Infos gibt es auf der Webseite von „Life on Stage“.