Westfälische Kirche vergibt erneut Schöpfungspreis

Die westfälische Kirche hat mit einem „Schöpfungspreis“ erneut Engagement für die Bewahrung der Schöpfung gewürdigt. Der Leitgedanke: Material und Energie sparen, ohne dabei Lebensqualität einzubüßen.

Die mit insgesamt 3.500 Euro dotierten drei Preise gingen an den Arbeitskreis Nachhaltigkeit der Jugendkirche Hamm, die Kirchengemeinde Herbede und an das offene Jugendbüro Westerkappeln, wie das landeskirchliche Institut für Kirche und Gesellschaft in Schwerte mitteilte.

Mit dem diesjährigen Preis unter dem Thema „Suffizienz: weniger und mehr“ seien Initiativen gewürdigt worden, die bewusst auf ein „Weniger“ setzten und darin gleichzeitig ein „Mehr“ erfahren, hieß es.

Was ist Suffizienz? Die Initatoren definieren es so: „Suffizienz bedeutet nicht einfach nur Verzicht, sondern bewussten Verzicht auf Überfluss und die Anpassung an ein gutes Maß. Es ist die Kunst, das Leben in Fülle zu erfahren, indem wir wählen, welche Dinge wir wirklich für ein gutes Leben brauchen.“

Ermutigung für andere Kirchengemeinden

Der Arbeitskreis Nachhaltigkeit der Jugendkirche Hamm habe nicht nur nachhaltige Projekte ins Leben gerufen, sondern Suffizienz in der evangelischen Jugend Hamm strukturell verankert. Die Kirchengemeinde Herbede habe Suffizienz in der Gemeindearbeit mit vielen kleinen Projekten etabliert und sei damit eine Ermutigung für andere Kirchengemeinden. Das offene Jugendbüro Westerkappeln biete ohne eigene Räumlichkeiten mobil in der Region Jugendarbeit an.

Mit einem Publikumspreis wurden die Projekte „Ein Weg – zwei Aussichten“ der Kirchengemeinde Fröndenberg und das Flohmarktprojekt der Kirchengemeinde Hinz-Baak ausgezeichnet. Die Projekte erhielten je 250 Euro.

Der Westfälische Schöpfungspreis wurde vor 2020 Jahren ins Leben gerufen. Die Auszeichnung wird von der Konferenz der Umweltbeauftragten in der westfälischen Kirche und dem Institut für Kirche und Gesellschaft vergeben.