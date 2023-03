Willow Creek: Leitungskongress gibt Sprecher bekannt

Der Willow Creek Leitungskongress beschäftigt sich 2024 mit dem Thema „HOPE“. Unter den Referenten befindet sich ein New-York-Times-Bestsellerautor.

Der nächste Leitungskongress vom 7. bis 9. März 2024 in Karlsruhe soll Kirchen und Gemeinden als „Hoffnungsorte“ in einer unsicheren Weltlage stärken, heißt es in einer Pressemitteilung. Dafür hat Willow Creek Deutschland einige internationale Sprecherinnen und Sprecher eingeladen. Der New-York-Times-Bestsellerautor und Berater internationaler Konzerne und Non-Profit-Organisationen, Chris McChesney, spricht darüber, wie Kirchen und Organisationen ihre Kernziele angesichts konkurrierender Prioritäten erreichen können.

Willow-Creek-Pastorin Megan Marshman aus Chicago hat vor zwei Jahren ihren Ehemann durch einen Herzinfarkt verloren. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen nach leidvollen Erfahrungen wieder Hoffnung schöpfen. Karl Vaters, internationaler Experte für kleine Gemeinden, beschreibt den Wert und wichtigen Beitrag kleinerer Gemeinden. Weitere Gäste sind der kanadische Blogger und Podcaster Carey Nieuwhof und die britische Theologin Amy Orr-Ewing. Aus dem deutschsprachigen Raum kommen unter anderem der Schweizer Theologe und Berater Thomas Härry sowie der Theologe und Autor Michael Herbst.

Der Willow Creek Leitungskongress richtet sich laut Willow an Christinnen und Christen, die ihren Glauben neu beleben, ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und die Zukunft der Kirche mitgestalten möchten. Die Kongressthemen greifen laut Willow Creek aktuelle Fragen auf: durch innovative Ideen, erprobte Modelle, bereichernden Austausch sowie geistliche Neuausrichtung.