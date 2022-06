Gospel Forum Stuttgart überträgt Willow Creek Leitungskongress

Beim „Willow Creek“-Leitungskongress im August sitzen Teilnehmende auch an acht dezentralen Übertragungsorten im Land in der ersten Reihe. Neu hinzugekommen ist das Stuttgarter Gospel Forum.

In Süddeutschland waren nach Angaben von Willow Creek durch die terminliche Verschiebung in den August (25.-27.8.) Übertragungsorte weggefallen. „Wir haben da intensiv nach Ersatz gesucht“, so Thomas Fremdt, Geschäftsführer von Willow Creek Deutschland. Peter Wenz, Pastor des Gospel Forum, freut sich auf den Kongress: „Einige unserer Mitarbeitenden haben extra ihren Urlaub verschoben, damit sie mit ihrer Arbeitskraft bei der Ausrichtung der Übertragung zur Verfügung stehen können.“

Willow Creek Deutschland bietet die dezentralen Veranstaltungen an, um auch solchen Interessierten Kongress-Atmosphäre via Großleinwand zu ermöglichen, die nicht nach Leipzig reisen können. „Wir glauben, dass der Leitungskongress in dem Kräfte- und Stimmungstief vieler Gemeinden nach der Corona-Phase eine enorme Ermutigung bedeutet“, sagt Ulrich Eggers, Vorsitzender von Willow Creek. „Dass Peter Wenz und das Gospel-Forum so viel in Bewegung gesetzt haben, um zentraler Gastgeber zu sein, ist ein großes Zeichen von Investment in den missionarischen Gemeindebau!“

Die acht dezentralen Übertragungsorte des Leitungskongresses 2022 sind (von Norden nach Süden): Hamburg, Remels, Hannover, Wuppertal, Gummersbach, Wetzlar, Worms und Stuttgart.