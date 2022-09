Wolfgang Schäuble: Politik aus Kirche raushalten

Seit fast 50 Jahren sitzt Wolfgang Schäuble für die CDU im Bundestag. Im Interview spricht er über seinen Glauben, ob sich mit der Bergpredigt Politik machen lässt und warum Predigten unpolitisch sein sollten.

Evangelischer Pressedienst (epd): Herr Schäuble, inzwischen gehören weniger als 50 Prozent der Menschen in Deutschland einer der großen Kirchen an. Schmerzt Sie das?

Wolfgang Schäuble: Ich bedauere das. Dass inzwischen viele Menschen keiner Kirche angehören, da sollten sich die Kirchen fragen, was sie wieder besser machen können. Und zur Glaubwürdigkeitskrise in der katholischen Kirche fällt mir wenig ein, was ich dazu als Protestant vernünftigerweise sagen sollte.

Und zur evangelischen Kirche?

Die kann sich fragen: Sind wir gut genug, das zu vermitteln, was wir wollen, nämlich die Botschaft des Glaubens? Das sollte aus meiner Sicht eine frohe Botschaft sein.

Das ist besser geworden, und deshalb können wir die Debatten auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein führen. Der Anspruch, Volkskirche zu sein, steht für mich außer Frage.

Lässt sich mit der Bergpredigt Politik machen?

Nein, die Bergpredigt ist ausdrücklich keine Anleitung für Politik. Das hindert niemanden an dem Versuch, nach der Bergpredigt zu leben. Wir müssen allerdings wissen, dass keiner unter uns ohne Sünde ist.

Sind Ihnen Predigten im evangelischen Gottesdienst zu politisch?

Nein. Die Kirche ist auch kein Politikersatz. Diese Welt und das Reich Gottes sind zu trennen, und deswegen haben auch Pastoren keine endgültige Gewissheit. Das sollten sie beherzigen, wenn sie zu tagesaktuellen Fragen sprechen.

Ich habe mal einem Pastor einer Gemeinde, in die ich neu zugezogen bin, gesagt: „Ihre politische Meinung interessiert mich nicht. Sie sind mein Pastor, ich habe Sie mir nicht ausgesucht.“

Mein dringender Rat wäre, Predigten nicht mit politischen Ansprachen zu verwechseln, ansonsten müsse er damit rechnen, dass ich im Sinne des Priestertums aller Gläubigen nach vorne käme und widerspräche. (lacht)

Noch ein Wort zu Ihrem eigenen christlichen Glauben: Gibt es Momente, in denen auch Wolfgang Schäuble nur noch Beten bleibt?

Wenn Sie alt werden und merken, dass das Leben endlich ist, versuchen Sie im Glauben Halt zu finden. Aber drei Vaterunser und alles ist gut – das ist kein Patentrezept.

In der Politik hat mir der Glaube immer geholfen, denn ich war überzeugt: Wir kennen nicht die letzte Antwort. Es gibt Dinge, die liegen außerhalb unserer Welt.

Wächst im Alter Gottvertrauen?

Ist das so? Die Alternativen werden weniger.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellten Corinna Buschow und Karsten Frerichs vom Evangelischen Pressedienst (epd).

Hinweis: Dieses epd-Gespräch wurde redaktionell bearbeitet.