Wolfgang Thierse: „Christen sind nicht die besseren Politiker“

Politische Auseinandersetzungen werden immer aggressiver, meint SPD-Urgestein Wolfgang Thierse. Christen könnten Demut in diese Schlachten bringen.

Herr Thierse, es gab im vergangenen Jahr eine Debatte um die Frage von Identitätspolitik; da wurde manches auch über Sie geschrieben. Wenn ich es richtig verstanden habe, war Ihr Anliegen, zu sagen: Kümmert euch bitte nicht nur um euch selber, sondern um das Gemeinwohl, um die Gesellschaft!

Thierse: Ja, meine Beobachtung war – und das war das Motiv, mich zu äußern –, dass die Auseinandersetzungen in unserer Gesellschaft immer aggressiver werden. Dass Demokratie auch mit Streit verbunden ist, das ist in Ordnung! Aber wie dieser Streit ausgetragen wird, das ist wichtig für die Demokratie.

Wir leben in einer vielfältigen, pluralistischen Gesellschaft, wo jeder das Recht hat, die eigenen Ansichten und Interessen zu vertreten. Aber wir müssen genauso viel Anstrengungen unternehmen für das Eintreten dessen, was Gemeinsinn ist, das Gemeinsame. Also: Ja zum Streit, zum Einsatz für die gleichen Rechte aller, aber eben auch Leidenschaft für das Gemeinsame, das Verbindende, das Verbindliche. Das war mein Appell.

Sie sind immer ein Mensch und Politiker gewesen, der mutig über Werte gesprochen hat. Sie waren Vorsitzender der Grundwertekommission in der SPD, sind heute noch Sprecher des Arbeitskreises von Christinnen und Christen in der SPD. Warum ist Ihnen das wichtig, in die Debatten auch immer die grundsätzlichen Wertefragen einzubringen?

Mich haben immer die grundsätzlichen, langfristigen Fragen von Politik interessiert: Was sind unsere Ziele? Und was hat das, was wir heute tun, mit diesen langfristigen Zielen zu tun? Das ist eine Prägung, die ich mitbekommen habe: Ich bin Christ – und ein Christ hat die Pflicht, immer darüber nachzudenken, ob das, was er tut und entscheidet, auch mit dem zu tun hat, was er glaubt.

Und ich war eben in der wunderbaren Situation, Vorsitzender der Grundwertekommission zu sein, wo die langfristigen Fragen diskutiert werden. Das war und ist der Versuch, nicht nur Tagespolitik zu betreiben, sondern über den Tag hinaus zu denken, zu reflektieren und zu debattieren.

Gibt es eine Position, von der Sie sagen: Das können Christen nochmal besonders in die Debatte einbringen?

Darauf muss man zunächst vorsichtig antworten, damit es nicht so wirkt, als wenn Christen bessere Politiker wären. Das müssen sie überhaupt nicht sein. Sondern ich hab immer gedacht, sie müssten nochmal anders fragen als andere Politiker. Weil sie ein Bewusstsein davon haben, was das Geschenk des Lebens ist; dass Selbstbestimmung ein hoher Wert, aber nicht alles ist.

„Eine Gefährdung für Politiker und die Politik ist Selbstüberschätzung und Selbstüberforderung.“

Geboren zu werden, ist kein Akt der Selbstbestimmung. Geliebt zu werden und lieben zu können, ist kein Akt der Selbstbestimmung. Gesund zu bleiben oder krank zu werden, ist kein Akt der Selbstbestimmung, auch zu sterben nicht. Da sind wir mitten in den Debatten der Gegenwart. Also, dass Christen wissen: Über das hinaus, was sie tun, gibt es noch einen weiteren Horizont. Ich bin als Politiker nicht allzuständig und allmächtig. Das ist etwas, das ich für ganz wichtig halte.

Denn eine Gefährdung für Politiker und die Politik ist Selbstüberschätzung und Selbstüberforderung. Da ein Bewusstsein zu haben: So wie mein Leben mir geschenkt worden ist, so ist auch vieles von dem, was ich tun will und kann, nicht allein meine Leistung, sondern es wird mir geschenkt von anderen und von dem, an den ich glaube: von Gott.

Das ist eine tiefe, weite Perspektive. Unser Grundgesetz beginnt ja bewusst auch mit den Worten „In Verantwortung vor Gott …“

… richtig, dass es noch einen Horizont über unsere menschliche Zuständigkeit hinaus gibt; ein Bewusstsein dafür zu haben, nicht zynisch zu werden, sondern am Schluss ein Moment von Demut in die politischen Schlachten einzubringen. Denn die eine politische Wahrheit gibt es nicht!

„Freiheit setzt ein Bewusstsein davon voraus, dass man nicht alles tun und die Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen kann.“

Die Politik – das gehört zu den Grundüberzeugungen, die man vielleicht als Christ und intelligenter, weiser Mensch hat – ist die Sphäre des Relativen. In ihr geht es nicht um das Heil der Menschen, sondern um ihr Wohl, möglichst um das Wohl aller Menschen. Das ist meine Grunderfahrung: Freiheit setzt ein Bewusstsein davon voraus, dass man nicht alles tun und die Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen kann.

Die Fragen stellte Uwe Heimowski. Das ganze Gespräch ist auf seinem YouTube-Kanal zu sehen.