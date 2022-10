YOUNIFY 2022: Jugendliche im Glauben inspirieren

Das Evangelische Jugendwerk Württemberg (EJW) veranstaltet den YOUNIFY-Kongress an diesem Samstag in hybrider Form. Das Programm soll ermutigen, aus „Denkboxen“ auszubrechen.

Am morgigen Samstag (15. Oktober) lädt das EJW zum YOUNIFY-Kongress in die MM-Studios in Ludwigsburg ein. Das Event soll laut Pressemitteilung junge Leute ab 14 Jahren für das eigene Glaubensleben inspirieren und zur Mitarbeit in ihren Gemeinden anregen. Nach zwei Online-Jahren findet YOUNIFY dieses Jahr hybrid statt. Der Livestream ist kostenlos.

Das Programm dreht sich um Psalm 23 und darum, wie Menschen aus ihren „Denkboxen“ ausbrechen können. Als Referentinnen und Referenten sprechen unter anderem Evelyne Baumgartner (Theologiestudentin und Mitglied der Digitalplattform RefLab), Shane Claiborne (US-amerikanischer Soziologe), Michl Krimmer (Musiker und Pfarrer der „Kesselkirche“ Stuttgart) sowie Ruth Anhorn (Missionarin bei Lubu Beatz, einem interkulturellen Projekt in Ludwigsburg). Auch Musiker Bastian Benoa ist mit dabei.

Einlass ist ab 13 Uhr, Tickets gibt es ab 20 Euro. Anmeldungen sind bis spätestens Freitag, 14. Oktober, möglich. Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich. Der Livestream beginnt am Samstag, 15. Oktober, um 17.45 Uhr.