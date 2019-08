Neuer Geschäftsführer bei Alpha, Brunnen und ChrisMedia

Peter Butenuth wird neuer Gesamtgeschäftsführer der Alpha Buchhandlung GmbH, der Brunnen Verlag GmbH und der ChrisMedia GmbH. Das berichten unter anderem der BuchMarkt und der Buchreport. Er folgt damit auf Stefan Kemmer, der die Gruppe aus persönlichen Gründen am 30. Juni 2020 verlassen wird. Butenuth war zuvor in Führungspositionen unter anderem bei Random House, in der SCM-Verlagsgruppe und der Francke-Buchhandlung GmbH tätig. Seine neue Leiterposition in der Unternehmensgruppe wird er zum 1. Oktober antreten.