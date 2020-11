Tabea Wippermann: „Bibel-Lettering Fensterbilder“

Tabea Wippermann hat schon mehrere erfolgreiche Bücher zum (Trend-)Thema Bibel-Lettering verfasst. Beim Lettering werden Buchstaben nicht einfach nur kunstvoll geschrieben, sondern teilweise gezeichnet und gemalt sowie mit dekorativen Elementen zu einem schönen Ganzen zusammengestellt. Tabeas Werke bestechen durch einen sehr klaren, sauberen Stil, der auf relativ einfache Grundelemente aufbaut; er ist geradezu ideal, um diese Kunst anderen Interessierten beizubringen. Nun sind von ihr die „Bibel-Lettering Fensterbilder“ erschienen.

In diesem Set liegen 8 riesige Bögen (84 x 60 cm) mit diversen jahreszeitlichen Motiven plus Kreidemarker und Kurzanleitung bereit, so dass man sofort loslegen kann.

Die ausgewählten biblischen und überlieferten Sprüche können Scheiben und Spiegel im Privat- oder Gemeinderaum verschönern, bieten aber gerade an Fenstern oder Schaukästen den Mehrwert, wertvolle Nachrichten nach außen zu transportieren. Nur eine Vorlage (Nr. 6) ist dafür wenig geeignet, weil die Aussage der kunstvoll arrangierten Wörter nicht auf einen Blick zu erfassen ist.

Die Auswahl der anderen Motive ist in meinen Augen etwas zu weihnachtslastig ausgefallen; das mag aber daran liegen, dass das Dekorieren und Schmücken von Fenstern in der Adventszeit eine bedeutendere Rolle einnimmt als in anderen Monaten.

Das beiliegende, übersichtliche Anleitungsbüchlein (mit arg cleanen Beispielbildern – wurde hier gephotoshopt?!) ist rasch durchgelesen und erklärt alles Wissenswerte in nachvollziehbaren Schritten. Das große Plus: hier braucht es zur Umsetzung weder eine künstlerische Ader noch besondere Vorkenntnisse! Die Vorlagen haben Originalgröße, die Sprüche und Motive werden einfach abgemalt. Sollte doch mal ein Missgeschick passieren, ist der Fehler unkompliziert behebbar.

Wenn man die Anleitung befolgt, sind die Erfolgserlebnisse nicht mehr weit! Neben mir war auch meine begeisterte zehnjährige Tochter am Werk und das Ergebnis sieht sehr ansprechend aus.

Das Set kommt in einer praktischen Mappe daher, die alles schön zusammenhält und platzsparend verstaut werden kann. Sie besteht aus dünnem, foliertem Karton, was für die Vorlagebögen okay ist, aber der Stift steckt in einer ausgestanzten Schleife, die sich schnell abnutzt und schlimmstenfalls bald einreißt. Außerdem sollten Kreidemarker fachgerecht liegend gelagert werden, was hiermit leider nicht gegeben ist. Da wäre eine durchdachtere Lösung vonnöten, z. B. ein Fach, in das der Schreiber horizontal gelegt wird.

Alles in allem ein Sorglos-Paket für die Kunst der schönen Buchstaben, mit dem man schnell tolle Ergebnisse erzielt und das sich besonders für Einsteiger und „Ich-würde-ja-gerne-aber-ich-bin-so-unbegabt“-Lettering-Fans eignet.

Ich persönlich hoffe, dass eine Ausgabe mit zeitlosen Sprüchen für den ganzjährigen Einsatz folgen wird!

Eine sehr ansprechende Idee, nun auch Fenster, Glastüren und Spiegel mit Handlettering zu verzieren und den passenden Kreidemarker gleich mitzuliefern! Ein tolles, anfängerfreundliches Set, in dem alles enthalten ist, um einfach und schnell verblüffend schöne, großformatige Werke zu gestalten!

Von Karin Engel