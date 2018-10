In ihrem Buch „Lebensmutig“ erklärt Tamara Hinz, wie man stark und gelassen durchs Leben gehen kann. In acht Kapiteln gibt sie wertvolle Tipps, wie man allgemein lebensmutiger werden kann, indem man sinnvoll Grenzen setzt, der eigenen Geschichte begegnet, Angst entgegentritt, mit den Mitmenschen kommuniziert, wichtige Entscheidungen trifft und sich im Leben verlässliche Werte schafft.

Mit einer lockeren Schreibweise, vielen praktischen Beispielen und einer humorvollen Art schafft es Tamara Hinz, den Leser zu fesseln und mitzunehmen. Sie wirkt nicht lehrhaft und doch ist das Buch sehr lehrreich.

An vielen Stellen bringt sie Bibelstellen an, die sie erklärt und auf das heutige Leben überträgt. Sie ist davon überzeugt, dass die Lebensweisheiten der Bibel auch für uns in der heutigen Zeit ein großer Schatz sind.

Mitten aus dem Leben

Meiner Meinung nach kann sich der Leser gut mit der Autorin Tamara Hinz identifizieren, da auch in ihrem Leben nicht immer alles glatt gelaufen ist und sie das in keinster Weise beschönigt. Als Pastorenfrau und Mutter von vier Kindern kann sie viel aus ihrem eigenen Leben berichten – auch von Zeiten, in denen sie absolut nicht lebensmutig war. Dadurch kommt sie auch nicht besserwisserisch rüber und der Leser kann ihre Tipps gut annehmen und ausprobieren.

Wichtige Passagen und Aussagen sind kursiv gedruckt, sodass sich die wertvollsten Informationen schnell überfliegen lassen. Allgemein muss das Buch nicht von vorne bis hinten am Stück gelesen werden. Die Kapitel sind in sich abgeschlossen und so können auch nur die Themen gelesen und bearbeitet werden, die einen wirklich betreffen.

Von Natalie Freising

