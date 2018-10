Tamara Hinz schreibt „Lebensmutig – stark und gelassen durchs Leben gehen“ zur Reflexion des eigenen Lebens. Sie schreibt für Frauen, die ihr Leben mutig gestalten wollen. Doch das Buch ist auch eine gute Anleitung für Männer, die lebensmutiger in ihrem Leben sein wollen. So fühlte ich mich als Mann zum Teil bereichert durch ihre eher weiblichen Beispiele. Ihre Sprache ist klar, direkt, fordernd, ermutigend und bereichernd.

Die ersten Kapitel erinnern mich sehr an ein psychologisches Lehrbuch. Ohne jeden Schnörkel stellt Hinz intensive und reflexionsfördernde Fragen in sieben Hauptkapiteln: Resilienz trainieren, Grenzen setzen, Biographie Arbeit, Angst entgegentreten, Kommunikation, Entscheidungen treffen, Werte und Normen. Diese werden erläutert, diskutiert und mit Beispielen konkretisiert in mannigfaltigen Unterkapiteln.

Durch die Unterteilung hat der Leser die Chance sich einzelne Schwerpunkte herauszupicken, um diese intensiver zur Bereicherung seines Lebens zu bearbeiten und umzusetzen. Das erfordert Zeit. Der Inhalt will verkostet werden, will mit dem eigenen Leben verquickt werden, will helfen, souverän in unserer Gesellschaft und verschiedenen Lebenssituationen zu leben (wie z. B. am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Partnerschaft, im Alltag, in der Kirchengemeinde, …). Hat man ein Hauptkapitel oder Unterkapitel durchgearbeitet, kann man einem anderen Kapitel seine Aufmerksamkeit widmen, ohne die anderen Kapitel kennen zu müssen. Jeder Leser und jede Leserin hat schließlich andere Schwerpunkte.

So ist es möglich „Lebensmutig“ immer wieder aufzuschlagen, nachzulesen und Anregungen, Ermutigungen für die Umsetzung zu bekommen. Hilfreich sind auch die eingestreuten biblischen Verse. Im achten Kapitel gibt sie eine „Kurzanleitung für Wagemutige“. Diese regt an, die persönliche Quintessenz von „Lebensmutig“ zu erfassen und zu leben.

Von Philipp Jonas