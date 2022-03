Das Hilfswerk sammelt aktuell für Hilfstransporte in das Gebiet der Ukraine Lebensmittelpakete sowie Medikamente, Verbandsmaterial und Hilfsmittel zur medizinischen Versorgung.

Diese Hilfsgüter bringen wir über einen verlässlichen Kontakt zu einer Organisation in der Ukraine, die die Möglichkeit hat, die Hilfsgüter in die Ukraine einzuführen und im Land zu verteilen.

Außerdem unterstützen wir unsere Partner in den Nachbarländern (Bulgarien, Moldawien, Rumänien) bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Darüber hinaus helfen wir Personen aus unserem Netzwerk bei der Bewältigung ihrer Flucht und ihrer Unterbringung. Neben praktischer Hilfe bringen wir den traumatisierten Menschen auch den Trost und die Hoffnung des Evangeliums. Wir stehen in ständigem Kontakt mit unseren Partnern in der Ukraine und den angrenzenden Ländern, um gezielte Hilfe über uns bekannte Personen, Gemeinden und Organisationen zu leisten.

Homepage: Licht im Osten

Ansprechpartner: Jakob Kröker (jkroeker@lio.org)

Spenden:

LICHT IM OSTEN e.V.

Kreissparkasse Ludwigsburg

IBAN DE53 6045 0050 0009 9533 30

SWIFT/BIC SOLA DE S1 LBG

Online spenden: Ukrainehilfe