Willow Creek startet Diskussions-Format zu Leiterschaft

Vier junge Leiterinnen und Leiter diskutieren jetzt regelmäßig im Video-Talk-Format „LET’S TALK ABOUT THE TALK“ über Impulse aus Vorträgen der Willow Creek Kongresse.

Das Ziel des Austausches ist laut einer Pressemitteilung von Willow Creek Deutschland, dass Vorträge nicht nur angesehen, sondern auch diskutiert und weitergedacht werden sollen. Die vier Leitungspersonen stammen aus unterschiedlichem kirchlichen Hintergrund: Mit dabei sind Influencerin Jana Highholder, 23, Pastor und YouTuber Gunnar Engel, 34 (Ev.-Lutherische Kirche Wanderup), Dozentin Anna Kaufmann, 31 (Momentum College Nürnberg) sowie Pastor Henok Worku, 26 (Gospel Forum Stuttgart).

In den 15-minütigen Folgen sehen sich die vier Ausschnitte aus Vorträgen der Willow Leitungskongresse an und diskutieren dann darüber, wie die Inhalte in das eigene Leben und den jeweiligen Gemeindekontext übertragen werden können. Außerdem soll es Raum für ihre eigene Erfahrungen zu den Themen geben. Damit auch Kleingruppen und Leiter zuhause die Themen diskutieren können, gibt es zu jeder Folge eine PDF mit Impulsen zum Download, heißt es in der Mitteilung.

Eine neue Folge erscheint alle zwei Wochen auf YouTube, der Willow Homepage, Instagram und Facebook. „LET’S TALK ABOUT THE TALK“ soll es beim nächsten Willow-Leitungskongress im Februar 2022 auch analog geben, dann werden die vier Leitungspersonen live über einen Vortrag diskutieren.

