Werbung

Der Theologe und Journalist Wolfgang Baake feiert am heutigen 6. Dezember seinen 70. Geburtstag. Baake war Geschäftsführer des Christlichen Medienverbundes KEP (1982 bis 2013) und zudem viele Jahre lang politischer Beauftragte der Deutschen Evangelischen Allianz (DEA) in Berlin. Ebenso verantwortete er die Publikation IsraelReport (heute Israelnetz Magazin), die aus und über Israel und Nahost berichtet. Er war einer der stärksten Netzwerker in die politische Szene hinein und hat zahlreiche Gespräche der Allianz auf Regierungsebene vorbereitet und begleitet.

Vor seiner Zeit bei der KEP arbeitete Baake als Industriekaufmann bei der Volkswagen AG in Kassel. Von 1976 bis 1980 studierte er am Theologischen Seminar Tabor in Marburg. Anschließend arbeitete er als Pastor im vorbereitenden Dienst in Berlin. Nach seinem zweiten Theologischen Examen absolvierte er ein Volontariat in der Tagesschau- und Tagesthemen-Redaktion des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg. (dw)