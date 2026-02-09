Jesus.de unterstützen!
Umfrage: Was ist für Christen relevant?

Welche geistlichen Themen, Formate und Impulse sind für euch als Christen relevant? Wir diskutieren gerade über die künftige Ausrichtung unseres Verlagshauses. Dazu haben wir eine kleine Umfrage konzipiert – dauert nur sechs Minuten. Mach mit – und hilf uns, ein Angebot zu entwickeln, das Christinnen und Christen im ganzen deutschsprachigen Raum stärkt. Danke, dass du deinen Einfluss einbringst. Deine Perspektive zählt.

>>> Hier geht’s zur Umfrage

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

