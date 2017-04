Der ehemalige US-Präsident Barack Obama wird im Mai zum Deutschen Evangelischen Kirchentag 2017 nach Berlin kommen. Das gaben die Veranstalter auf einer Pressekonferenz am Dienstagmittag bekannt. Gemeinsam mit Angela Merkel wird Obama am 25. Mai am Brandenburger Tor auftreten und eine Rede halten. Zuletzt war Obama im November 2016 zu einem Staatsbesuch in Deutschland gewesen.

„Präsident Obama und Bundeskanzlerin Merkel haben ihr Engagement als Politiker auch als Ausdruck ihres christlichen Glaubens bezeichnet. Ich bin sehr gespannt, was die beiden uns Christinnen und Christen in Europa sagen werden“, so Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au. Der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, unterstrich: „Präsident Barack Obamas Teilnahme am Kirchentag in Berlin auf einem gemeinsamen Podium mit der Bundeskanzlerin zum Auftakt des Reformationssommers unterstreicht wie international wir 500 Jahre Reformation feiern.“

Der Deutsche Evangelische Kirchentag wird unter dem Motto „Du siehst mich“ am 24. Mai 2017 in Berlin eröffnet und endet am 28. Mai mit einem Festtagsgottesdienst in Wittenberg. Bisher erwarten die Veranstalter dazu bis zu 200.000 Teilnehmer. Die Predigt wird der Erzbischof der anglikanischen Kirche in Südafrika, Thabo Makgoba, halten.

Parallel zum Kirchentag in Berlin finden sechs „Kirchentage auf dem Weg“ in kleineren Städten statt. Der Festtagsgottesdienst in Wittenberg soll der gemeinsame Abschluss aller Kirchentage und zugleich die Jubiläumsfeier zum 500. Reformationsjubiläum sein.