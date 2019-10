Beate Hofmann ist gestern (29. September) als neue Bischöfin von Kurhessen-Waldeck eingeführt worden. Sie übernimmt das Amt von Martin Hein, der es 19 Jahre inne hatte. Bei ihrer Antrittspredigt zum 1. Petrusbrief sprach sie über die Kirche als „Sorgenetz“, wie die Kirche berichtet: „Kirche als Sorgenetz, da kann ich vielleicht mit anderen, die auch nicht allein sein wollen, Mittag essen oder eine Aufgabe finden, in der ich meine Gaben sinnvoll einsetzen kann.“

Beate Hoffmann wurde 1963 in Bad Tölz geboren. Als Vikarin und Pfarrerin arbeitete sie in München. Sie war Studienleiterin in der Diakonie Neuendettelsau und Professorin für Gemeindepädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit in Nürnberg. 2013 übernahm sie die Professur für Diakoniewissenschaft und -management an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel.