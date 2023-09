5 Dinge, die ich an der Landeskirche mag

Pfarrer David Brunner aus Wutachtal ist als kritischer Begleiter „seiner“ badischen Landeskirche bekannt – dies jedoch aus tiefer innerer Verbundenheit, wie er sagt. „Ich kritisiere die Landeskirche, weil ich möchte, dass sie wieder zurückkehrt zu ihrem Zentrum.“ In seinem neusten Blobeitrag geht es jedoch nicht um Kritik an der Kirche, sondern um Lob. Brunner listet fünf Dinge auf, die er an der badischen Kirche besonders schätzt:

Die Position der Kirche mitten der Gesellschaft. Die Strukturen der Landkirche. Die Historie und die damit verbundene Beständigkeit. Die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Die Vielfältigkeit der Menschen, die in anderen Kirchen keinen Raum hätten.

